Estrela de Ms. Marvel compara série com filmes famosos

Falta pouco para a estreia da série de Ms. Marvel no Disney+ e sua estrela principal, Iman Vellani, fez uma comparação animadora!

Segundo a atriz, a nova série da Marvel é uma mistura de famosos filmes de amadurecimento, como Lady Bird: A Hora de Voar e Scott Pilgrim contra o Mundo.

Em entrevista ao Zavvi, Vellani conta: “É tipo os filmes de John Hughes, misturado com Lady Bird e Scott Pilgrim. É muito mais alegre do que as outras séries [da Marvel]. Mostramos que ser adolescente é desajeitado, brega e estranho”.

“Temos consciência de como a série se torna brega às vezes, mas quando você está crescendo, tudo é tão intenso – suas emoções, paixões, amizades – tudo parece tão novo. Pequenos inconvenientes também parecem o fim do mundo. Nós nos apegamos a esse sentimento de quando você é apenas uma criança que quer crescer. E quando você é adolescente acha que sabe tudo, mas não sabe, pois ainda não viveu [o suficiente]. Nós realmente nos baseamos nisso.”, revela a estrela.

A atriz Iman Vellani conta, ainda, que a equipe de adultos por trás de Ms. Marvel pediu a opinião do elenco adolescente para criar uma experiência mais genuína:

“Os criadores e diretores fizeram um ótimo trabalho ao trabalhar com o elenco, nos pedindo para compartilhar nossas experiências e nos aproximar dos personagens. Foi muito colaborativo. Somos muito jovens e acabamos de sair do ensino médio, então isso tornou a série o mais autêntica possível.”

Ms. Marvel estreia dia 8 de junho no Disney+.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.