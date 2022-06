Estrela de Primeira Morte revela como se parece com personagem na vida real

Ambientada no mundo dos vampiros, Primeira Morte traz Imani Lewis e Sarah Catherine Hook como as protagonistas Calliope e Juliette. Quem também está no elenco da produção da Netflix é a veterana Elizabeth Mitchell. Em uma entrevista recente, a intérprete de Margot revelou como se parece com sua personagem na vida real.

“O amor é uma coisa meio complicada para Juliette e Calliope: uma é vampira, a outra é caçadora de vampiros. E as duas estão prontas para matar pela primeira vez”, afirma a sinopse oficial de Primeira Morte na Netflix.

A série teen é uma criação de V.E. Schwab, baseada em um conto homônimo da própria autora. Seu elenco conta também com Will Swenson e Aubin Wise.

Em Primeira Morte, Elizabeth Mitchell interpreta Margot, a mãe da protagonista Juliette. Veja abaixo as semelhanças entre a atriz e sua personagem.

Como Elizabeth Mitchell se parece com Margot em Primeira Morte?

Como citamos anteriormente, Elizabeth Mitchell integra o elenco de Primeira Morte como Margot, uma vampira poderosa que integra o clã Fairmont.

Você, provavelmente, conhece a atriz por sua performance como Juliet Burke na série de mistério Lost e como a Rainha da Neve em Once Upon a Time.

Em um papo recente com a imprensa, Mitchell revelou como foi interpretar Margot na nova produção teen da Netflix.

“Para interpretar Margot, tive que entender seu universo. Ela é uma predadora, e por isso, encara o mundo de forma diferente”, revelou a atriz.

Elizabeth Mitchell também falou sobre sua principal semelhança com a vampira: a lealdade pela família.

“Assim como a Margot, prezo pela segurança da minha família. Então, esse instinto é muito natural para mim”, comentou Mitchell.

Na vida real, Elizabeth Mitchell foi casada com o comediante Chris Soldevilla. O relacionamento durou pouco menos de 10 anos, terminando em 2013. A união deu à atriz seu único filho, que atualmente tem 17 anos.

Em outro papo com a imprensa, Mitchell revelou porque aceitou o convite da Netflix para atuar em Primeira Morte.

“Várias coisas me atraíram para esse papel. Uma delas foi o fato de Primeira Morte ser um projeto de V.E. Schwab. Sou uma grande fã de seus livros. Outra foi o convite de Felicia (D. Henderson), nossa showrunner”, explicou a atriz.

Elizabeth Mitchell não poupou elogios para a representatividade de Primeira Morte. Afinal, a série é um romance LGBTQIA+.

“Não é algo que tivemos que explicar. É uma situação muito simples, com belas e complexas personagens que se amam. Só de pensar na quantidade de mulheres e homens que assistem à série e pensam ‘Aí estou eu, me vejo nessa história’, meu coração se enche de alegria”, comentou a atriz.

Além de Primeira Morte, Lost e Once Upon a Time, Elizabeth Mitchell está na elogiada série de ficção científica The Expanse, disponível no Prime Video.

Primeira Morte está no catálogo brasileiro da Netflix.

