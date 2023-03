Estrela de Sex/Life sobre cenas da série: “Nem os câmeras conseguiam olhar”

Na série erótica Sex/Life, Sarah Shahi ganha fãs no mundo inteiro como a fogosa protagonista Billie. Em uma entrevista de divulgação da 2ª temporada, a atriz da Netflix discutiu as gravações das inúmeras cenas de sexo. Segundo ela, “nem mesmo as câmeras conseguiam olhar” para os momentos quentes.

“Billie encara novos desafios e desejos em busca da vida que quer. Mas será que ela consegue ter tudo?”, diz a sinopse oficial da 2ª temporada de Sex/Life na Netflix.

Recomendada para maiores de 18 anos, Sex/Life tem Sarah Shahi (Adão Negro), Mike Vogel (Bates Motel) e Adam Demos (Combinação Perfeita) nos papéis principais.

Mostramos abaixo tudo que Sarah Shahi falou sobre as gravações das cenas de sexo da 2ª temporada de Sex/Life; confira! (via Today)

Sarah Shahi ficou chocada com as cenas de sexo de Sex/Life 2

Quando Sarah Shahi recebeu o roteiro de uma certa cena de sexo da 2ª temporada de Sex/Life, ficou tão chocada que teve que parar de ler.

“Eu não podia acreditar!”, comentou a atriz, em um papo com o site Today.

Quem já conferiu todos os episódios da 2ª temporada de Sex/Life sabe exatamente de qual cena de sexo estamos falando.

Nessa temporada, além de ficar dividida entre Brad e Cooper, Billie também começa um tórrido affair com Majid, um novo personagem.

Em uma gráfica cena de sexo, Billie passa o dedo pelas costas do parceiro, em direção ao seu traseiro… e continua em frente – o que leva ao momento que chocou Sarah Shahi.

“Toda aquela cena do dedo… Nem mesmo o pessoal da câmera conseguia olhar”, brincou a atriz.

Na entrevista, Sarah Shahi também elogiou o comprometimento do colega de cena Darius Homayoun, o intérprete de Majid.

“Ainda bem que ele estava completamente disposto a fazer isso”, comentou a atriz, referindo-se à gravação do momento erótico.

Segundo a atriz, o fato da cena chocante ter sido incluída na 2ª temporada da série representa um dos principais objetivos da produção: desmistificar a sexualidade.

“Com isso, estamos dizendo algo importante. Sexualidade é o que dá prazer às pessoas, e não devemos nos envergonhar por isso”, explicou a atriz.

Outro momento da 2ª temporada de Sex/Life que tem dado o que falar nas redes sociais envolve uma cena de sexo envolvendo uma mulher com gestação já avançada.

“As mulheres grávidas precisam fazer sexo! Elas também tem tesão! Tudo isso é verdade. Mas a sociedade nos incentiva a reprimir essas vozes. Não devemos ter medo se seguir nossos desejos”, afirmou Shahi, que na vida real, tem três filhos.

Com Sarah Shahi, a 2ª temporada de Sex/Life já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.