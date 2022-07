Estrela de Stranger Things entra para nova série da Marvel

O elenco de Stranger Things está em alta, os atores da popular série da Netflix estão engajados em inúmeros projetos em Hollywood. Agora a triz Maya Hawke foi confirmada na produção animada da Marvel.

Moon Girl e Devil Dinosaur, na tradução literal Menina Luna e Dinossauro Diabólico, é a a mais nova animação da Marvel pela Disney Branded Television, o seriado não faz parte do universo cinematógrafico do estúdio, e será para o público infantil.

A atriz popular de Stranger Things esrá no elenco da série, a produção retrata as aventuras de um gênio adolescente, Lunella Lafayette e seus melhores amigos, no qual um deles é o T-Rex.

O elenco da animação ainda conta grandes estrelas como Daveed Diggs de Snowpiercer, Laurence Fishburne e Cobie Smulders do MCU, Alison Brie de GLOW dentre outros (via Digital Spy).

Moon Girl e Devil Dinosaur serão transmitidos no Disney Channel nos EUA e devem ser transmitidos via Disney + em todo o mundo, após polêmicas com Maya Hawke isso é positivo no horizonte.

Confira o trailer da animação:

Os criadores da série estão desenvolvendo produções derivadas de Stranger Things.

A nova série derivada será inspirada em uma ideia original de Matt e Ross Duffer, os gêmeos que criaram o show, a plataforma de streaming também anunciou uma peça teatral ambientada no mesmo universo.

Além disso, também se tornou a série em língua inglesa mais assistida do streaming. A Netflix diz que seus assinantes assistiram mais de 930 milhões de horas em todo o mundo nos primeiros 28 dias da quarta temporada.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix. A quinta já foi confirmada, mas não há data de estreia definida ainda.

