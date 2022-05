Estrela de The Big Bang Theory manteve item muito especial da série

The Big Bang Theory conquistou legiões de fãs ao longo dos anos e grande parte disso foi por conta do elenco da série. Uma das atrizes do seriado revelou ter mantido um item muito especial após o término do programa.

Depois que Melissa Rauch, a Bernadette, terminou de gravar as últimas cenas dela na sitcom, ela foi devolver os óculos da personagem.

No entanto, um dos produtores executivos insistiu que ela deveria levar para casa o item, algo que Rauch revelou ao Showbiz Cheat Sheet.

“Eu estava muito empolgada. Eu estava prestes a devolver os óculos e Steve Molaro, o produtor executivo, disse: ‘acho que você deveria ficar com eles’. Fico feliz que ele tenha deixado eu ficar com eles”, disse a atriz de The Big Bang Theory.

Atualmente, a série pode ser assistida por meio do HBO Max.

