Estrela de The Flash explica sumiço na 8ª temporada

Candice Patton explica por que Iris não apareceu em quatro episódios da oitava temporada de The Flash.

Patton interpreta a amiga de infância e esposa de Barry Allen, Iris, desde que The Flash estreou em 2014.

A atriz revelou em um stories do Instagram salvo pelo Flash TV News (via Screen Rant) o motivo de Iris não ter aparecido nesses quatro episódios na oitava temporada.

De acordo com Patton, a precaução foi colocada em prática para que a atriz pudesse voltar para casa se a pandemia piorasse.

Patton também esclareceu que, embora ela estivesse feliz em aparecer em todos os episódios, ela respeitou a decisão de não a incluir nesses quatro episódios.

Leia uma captura de tela do stories do Instagram da atriz abaixo:

The Flash corre em mais aventuras

“Acompanhe as aventuras do homem mais veloz do planeta, o cientista da Central City, Barry Allen, que após um trágico acidente adquire o poder da velocidade”, diz a sinopse.

Criada por Greg Berlanti, Geoff Johns e Andrew Kresiberg, o elenco conta com Grant Gustin, Candice Patton, Jesse L. Martin, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Tom Cavanagh, entre outros.

Há rumores sobre a série acabar na nona temporada, mas nada foi confirmado até agora. Saberemos mais nos próximos meses.

No Brasil, The Flash é exibida pela Netflix.

