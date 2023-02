Estrela de The Last of Us ficou com olho roxo durante cena caótica

Bella Ramsey, que interpreta Ellie em The Last of Us, revelou ter se machucado durante as gravações de uma cena caótica da série da HBO.

No quarto episódio da série, tivemos provavelmente a maior cena de ação desde o piloto. No final do capítulo, nossos heróis são encurralados por um exército de bandidos, mas eles são “salvos” por uma horda de infectados.

A legião de infectados sai de um sumidouro no chão e vai para cima do exército de caçadores. Isso dá a Ellie (interpretada por Bella Ramsey) e seus companheiros a oportunidade de escapar, mas Ramsey realmente levou para casa uma lesão real dessa cena caótica.

Ramsey contou ao IGN sobre esse dia.

“Foi incrivelmente estressante, mas de uma maneira que me pareceu incrível. Eu fiquei com tantos hematomas. Eu realmente fiquei com olho roxo em um ponto”, disse Ramsey. “Acidentalmente, o pobre cara me bateu no olho. Eu estava tão orgulhosa disso [do olho roxo]. Eu me diverti muito.”

Bella Ramsey e Pedro Pascal em The Last of Us

Mais sobre The Last of Us

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.