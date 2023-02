Estrela de The Last of Us responde choro de preconceituosos

The Last of Us conta com inúmeros personagens LGBTQIA+ e a série do HBO Max, sem dúvidas, segue o mesmo caminho dos games. Naturalmente, não demorou muito para preconceituosos – homofóbicos, transfóbicos e afins – começarem a chorar acerca disso.

Bella Ramsey, que vive Ellie no seriado e que se identifica como pessoa não-binária, conversou com a GQ, dizendo que os espectadores que reclamam da representatividade da série terão de se acostumar.

“Eu sei que as pessoas vão pensar o que querem pensar. Mas elas vão ter que se acostumar com isso. Se você não quer assistir ao programa porque tem histórias gays, porque tem um personagem trans, isso é com você e você está perdendo.”

“Eu não estou particularmente preocupada com isso. Não vai me deixar com medo”, continuou.

Bella Ramsey como Ellie em The Last of Us.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, para 97%, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

