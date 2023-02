Estrela de The Last of Us se empolga com futuro romance na série

Mesmo após o apocalipse zumbi, o amor continua vivo! Os fãs de The Last of Us já conferiram o tocante romance de Bill e Frank no terceiro episódio, e em breve, mais um “ship” será apresentado à audiência da HBO Max. Bella Ramsey, intérprete de Ellie, discutiu o assunto em uma entrevista recente; veja abaixo – e tome cuidado com os spoilers!

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us na HBO Max.

Liderado por Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), o elenco de The Last of Us conta também com Anna Torv (Mindhunter), Gabriel Luna (Agents of SHIELD), Merle Dandridge (Greenleaf), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Nick Offerman (Parks and Recreation), Murray Bartlett (The White Lotus) e Rutina Wesley (True Blood).

Mostramos abaixo por que Bella Ramsey está empolgada com um futuro romance de The Last of Us; veja. Contém spoilers!

Ellie terá romance em The Last of Us?

Sim! Como os fãs do game The Last of Us já sabem, a protagonista Ellie vive um grande romance em meio ao apocalipse do Cordyceps.

Antes de mais nada, é importante lembrar que, Ellie – a personagem de Bella Ramsey em The Last of Us – é lésbica.

Nos games, Ellie se envolve com uma personagem que ainda não apareceu na série da HBO Max: Dina.

O romance entre as jovens sobreviventes do apocalipse zumbi se tornou um dos maiores ‘ships’ queer da última década, e por isso, muita gente está empolgada para ver esse relacionamento na série.

Bella Ramsey, intérprete de Ellie, falou sobre o assunto em um papo com o podcast Happy Sad Confused.

“Para ser honesta, estou muito empolgada para a história de Ellie e Dina! Assisti a um vídeo, alguém fez algo fenomenal, – não sei como se chama – tipo uma incrível edição do gameplay, só sobre o romance de Ellie e Dina. Então, estou empolgada para ver isso na série”, comentou Ramsey.

Sem revelar muitos spoilers, Bella Ramsey afirmou que a introdução de Dina “mudará completamente” o relacionamento de Ellie com o protetor Joel (que é vivido por Pedro Pascal).

“Estou animada para conferir a complexidade do relacionamento dela (Ellie) com o Joel, e como essa relação ficará ainda mais complicada no futuro. E a violência que está por vir é emocionante, de alguma maneira. Explorar, talvez, essa temática em um ambiente seguro será muito legal”, disse Bella Ramsey.

Dina ainda não tem uma data específica para estrear em The Last of Us. Os episódios da série são exibidos semanalmente, todos os domingos, no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.