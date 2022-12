Estrela de Wandinha defende a série de acusações de racismo

Produzida por Tim Burton, Wandinha foi acusada de racismo por dois motivos: a baixa quantidade de personagens negros e a caracterização desses personagens. Em uma entrevista recente, Joy Sunday – a intérprete de Bianca – discutiu o assunto e defendeu a produção da Netflix.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, diz a sinopse da série.

Continua depois da publicidade

Wandinha é protagonizada por Jenna Ortega (X: A Marca da Morte), e conta também com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorro), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos) no elenco.

Revelamos abaixo por que Joy Sunday não acredita que Wandinha é uma “série racista”; confira.

Para Joy Sunday, quem acusa Wandinha de racismo “não entendeu a série”

Na trama de Wandinha, Bianca é, definitivamente, uma das personagens mais interessantes. Com poderes de Sereia, a personagem de Joy Sunday é também a garota mais popular da Escola Nunca Mais.

Bianca começa a trama como uma “inimiga” de Wandinha, mas eventualmente, desenvolve um relacionamento bem mais pacífico com a protagonista.

A série da Netflix, no entanto, foi acusada de racismo pela caracterização de Bianca e de outros personagens negros.

Para muitos espectadores, o fato dos poucos atores negros do elenco de Wandinha interpretarem “viloes” é, no mínmo, problemático.

Bianca não é uma vilã propriamente dita, mas outros personagens – como Gabrielle, a mãe da sereia, e Lucas Walker, o filho do prefeito – tem papéis bem mais antagônicos.

Em uma entrevista recente, Joy Sunday, a intérprete de Bianca, falou sobre o assunto. Segundo a atriz, o debate sobre racismo é muito importante para o desenvolvimento de produções mais diversas e representativas.

“Eu aprecio esse diálogo. Aprecio essas conversas porque acredito que esse tipo de debate me levou até onde estou. Foi esse debate que trouxe Bianca à vida, e para mim, sempre há espaço para melhorias em qualquer tipo de personagem, sejam eles não-brancos ou queer. Essas discussões são muito importantes”, comentou a atriz.

Por outro lado, Joy Sunday também disse que as acusações de racismo “não levam em conta toda a trama da série”.

“Acho que as pessoas reagiram mais ao fato de verem uma mulher negra tão confiante e segura de si enfrentando alguém por quem deveriam torcer (Wandinha). O público não sabe exatamente o que fazer com isso. Obviamente, vocês veem a Bianca crescer ao longo da série. Honestamente, isso é emblemático de muitas coisas que as mulheres negras passam durante vida”, explicou Sunday.

No final da entrevista, a intérprete de Bianca mandou um recado para os fãs da série.

“Espero que o debate continue! Mas independentemente disso, vocês devem acompanhar a Bianca para entendê-la de verdade”, concluiu a atriz.

Wandinha, com Joy Sunday como Bianca, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.