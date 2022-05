Estrelas de Grey’s Anatomy comentam o final da série

Há muito se discute sobre o eventual fim de Grey’s Anatomy, mas a série permanece ganhando novos episódios, sem um desfecho à vista. Duas estrelas de longa-data do seriado falaram sobre o possível final do programa.

‎Após ‎‎as filmagens do 400º episódio da série‎‎, Kevin McKidd, que interpreta o Dr. Owen Hunt, disse à ‎‎People‎‎:

“Eu não sei como a série vai terminar agora. ‎Todos nós pensamos que esta temporada seria o fim. Eu senti que estávamos todos construindo isso. Mas o público parece querer mais ainda”.

‎”Com os programas médicos, há uma quantidade infinita de histórias porque há novas pessoas entrando em hospitais todos os dias. Então é por isso que é difícil realmente ver o que o fim pode ser. Tudo o que posso dizer é que é maior do que todos nós neste momento.”‎

‎Chandra Wilson, que interpreta a Dra. Miranda Bailey desde a primeira temporada, acrescentou: “Pensamos em tantos finais e eles disseram: ‘Não, não é isso'”.‎

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está no ar nos Estados Unidos.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

