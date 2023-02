Estrelas de Jessica Jones e Luke Cage voltam a indicar retorno no MCU

Dos heróis das séries da Marvel na Netflix, apenas o Demolidor teve um seriado confirmado no Disney+, mas a esperança pelos retornos de Jessica Jones e Luke Cage nunca morre. Agora, as estrelas dessas séries indicaram uma possível introdução ao MCU.

Mike Colter e Krysten Ritter continuam a provocar seus retornos no MCU em novas imagens publicadas no Instagram.

No stories da rede social, Ritter compartilhou fotos dela e Colter juntos, presumivelmente em algum lugar de Los Angeles.

Um dos stories ainda mostra ela se referindo a Colter como “Power Man”, que é um dos títulos de Luke nos quadrinhos. Esta não é a primeira vez que eles provocam os fãs sobre a possibilidade de voltarem ao MCU, já que tiraram fotos semelhantes nos últimos anos.

O retorno do Homem sem Medo

Intitulada de Daredevil: Born Again, o reboot do Demolidor contará com 18 episódios e vai fazer parte da Fase 5 da Marvel, que começa com Homem-Formiga 3. Por enquanto, não há detalhes sobre a trama.

Charlie Cox vai retornar como Matt Murdock, o Demolidor, enquanto Vincent D’Onofrio será o Rei do Crime, seu principal adversário.

A nova série do Demolidor terá os roteiristas Jill Blankenship e Grainne Godfree, ambos da série Arrow.

Blankenship trabalhou na série Naomi, enquanto Godfree já escreveu episódios de outras séries do Arrowverso, como The Flash e Legends of Tomorrow.

Daredevil: Born Again estreia em 2024 no Disney+.

