Estrelas de Stranger Things comentam sexualidade de Will

Stranger Things já indicou algumas vezes que Will Byers é gay e o próprio diretor já alimentou essa teoria. Agora, Noah Schnapp, que vive o personagem, e Millie Bobby Brown, a Eleven comentaram a sexualidade do garoto.

Os dois atores deixaram a interpretação um tanto ambígua, dizendo à Variety que cabe à audiência interpretar da maneira que quiser.

Continua depois da publicidade

“Sinto que eles nunca abordam isso ou descaradamente como Will é”, disse Schnapp. “Acho que essa é a beleza disso, que depende apenas da interpretação do público, se Will se recusa a crescer e cresce mais devagar do que seus amigos, ou se ele é realmente gay”.

“Posso apenas dizer que é 2022 e não precisamos rotular as coisas”, acrescentou Brown. “Eu acho que o que é realmente legal no personagem de Will é que ele é apenas um ser humano passando por seus próprios demônios e problemas pessoais. Tantas crianças por aí não sabem, e tudo bem. Tudo bem não saber. Está tudo bem não rotular as coisas”.

Stranger Things 4 – Volume 2 chega dia 1º de julho ao catálogo da Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.