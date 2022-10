Estrelas de Will & Grace prestam tributo emocionante a Leslie Jordan

O anúncio trágico do acidente envolvendo o ator Leslie Jordan pegou todos de surpresa. O ator morreu na segunda-feira (24), aos 67 anos, nos Estados Unidos. Segundo algumas fontes, ele colidiu com seu carro em um prédio.

Embora tenha uma carreira de décadas, o ator é mais conhecido por seu papel como Beverley Leslie na sitcom Will & Grace. Ele apareceu em apenas 17 episódios do seriado.

O ator também é conhecido por estrelar American Horror Story e Call Me Kat, essa última mais recentemente, aparecendo em 36 episódios da sitcom (via ScreenRant).

Após sua morte, as estrelas de Will & Grace foram homenagear o comediante. A atriz Megan Mullally chamou o astro de um grande comediante, e os atoers Eric McCormack e Sean Hayes elogiaram Jordan por sua contribuição.

Veja algumas homenagens, abaixo.

Atores reconhecem o quão icônico foi Leslie Jordan

Mullally comentou em uma publicação emocional que Leslie Jordan era muito importante, e vai sentir falta do astro.

“Meu coração está partido. Eu realmente não posso acreditar. Leslie Jordan foi, sem dúvida, um dos grandes. As pessoas usam muito essa expressão, e não tenho certeza se é sempre aplicável”, escreveu Mullally. “Te amo, Leslie. Já sinto sua falta. E uma coisa eu sei com certeza… nunca haverá outro você.”

“Esmagado para saber sobre a perda de Leslie Jordan, o cavalheiro sulista mais engraçado e paquerador que eu já conheci. A alegria e o riso que ele trouxe para cada um de seus episódios de Will & Grace eram palpáveis. Se foi cerca de trinta anos cedo demais. Você foi amado, doce homem”, escreveu McCormack.

“Meu coração está quebrado. Leslie Jordan foi uma das pessoas mais engraçadas com quem já tive o prazer de trabalhar. Todos que o conheceram, o amavam. Nunca haverá alguém como ele. Um talento único com um coração enorme e carinhoso. Você fará falta, meu caro amigo”, escreveu Hayes no Twitter.

Jordan era um ator convidado, que apareceu apenas em 17 de 246 episódios da série, que conta com 11 temporadas. No entanto, ele marcou os fãs.

Beverley Leslie, seu personagem, era mais conhecido como um inimigo de Karen, interpretada por Mullally, pois eles correm em círculos semelhantes graças a seus cônjuges ricos.

O personagem de Jordan foi morto no final original da série Will & Grace, antes de ser trazido de volta no reboot de 2017. A explicação que foi dada era que tinha sido apenas um devaneio de Karen, e Beverley voltou com tudo.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.