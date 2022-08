Eu Nunca… 3 tem filho de atores famosos no elenco

Já disponível na Netflix, a 3ª temporada de Eu Nunca… traz grandes novidades em seu elenco. Além do charmoso Des, interpretado por Anirudh Pisharody, os novos episódios contam com a participação de Deacon Phillippe. Muitos fãs não sabem, mas o jovem ator é filho de duas grandes estrelas de Hollywood.

“Devi não está mais solteira, só que logo vai descobrir que relacionamentos provocam muitas descobertas. E muito drama!”, afirma a sinopse oficial da 3ª temporada de Eu Nunca… na Netflix.

Continua depois da publicidade

Criada por Mindy Kaling (The Office), a série tem Maitreyi Ramakrishnan (Red: Crescer é uma Fera) como a protagonista Devi. Seu elenco conta também com Darren Barnet (Um Match Surpresa) e Jaren Lewison (Tag) nos papéis principais.

Mostramos abaixo tudo que os fãs de Eu Nunca… precisam saber sobre a família famosa de Deacon Phillippe; confira.

Quem Deacon Phillippe interpreta em Eu Nunca…?

A 3ª temporada de Eu Nunca… faz sucesso na Netflix ao trazer desenvolvimentos importantes para a história de Devi, Paxton e Ben.

Os novos episódios também contam com a introdução de personagens inéditos, que fazem um ótimo trabalho ao agitar a trama.

Um desses personagens é Parker, interpretado por Deacon Phillippe. Ele é introduzido no oitavo episódio da 3ª temporada de Eu Nunca…

Parker é um dos melhores amigos de Des, vivido por Anirudh Pisharody. O personagem também é um dos integrantes de uma equipe de debate de um prestigioso colégio de elite.

Embora tenha um papel pequeno na 3ª temporada, Parker deve se tornar uma figura mais importante nos episódios finais de Eu Nunca… (que já foram confirmados pela Netflix).

Deacon Phillippe é filho de Reese Witherspoon e Ryan Phillippe

Atualmente com 18 anos, Deacon Phillippe encontra em Eu Nunca… o primeiro projeto de sua carreira artística.

O ator é filho de Reese Witherspoon e Ryan Phillippe, dois grandes astros de Hollywood, famosos por suas performances no cinema e na TV.

Considerada uma das atrizes mais populares da atualidade, Reese Witherspoon interpreta a eterna Elle Woods no filme Legalmente Loira. Na TV, a atriz se destaca por performances nas séries Big Little Lies (do HBO) e The Morning Show (da Apple TV+).

Ryan Phillippe, por sua vez, se estabeleceu como um dos maiores galãs do final dos anos 90 e início dos anos 2000.

O ator está em filmes como Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Assassinato em Gosford Park e Crash: No Limite.

A performance mais famosa de Ryan Phillippe acontece no filme Segundas Intenções, no qual o ator interpreta o protagonista Sebastian. Na verdade, foi nas gravações do longa que Phillippe se aproximou de Reese Witherspoon.

Ryan Phillippe e Reese Witherspoon se casaram em junho de 1999. A união gerou dois filhos: Ava Elizabeth (nascida em 1999) e Deacon (nascido em 2003). O casamento terminou em 2006, por “diferenças irreconciliáveis”.

Você já pode conferir a 3ª temporada de Eu Nunca… com Deacon Phillippe, na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.