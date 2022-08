Eu Nunca…: Criadoras confirmam o que já suspeitávamos sobre fim da série

Sucesso na Netflix, a 3ª temporada de Eu Nunca… superou alguns dos maiores lançamentos da plataforma e garantiu a liderança no Top 10 de vários países. Quem já maratonou os novos episódios quer saber: o que acontecerá no quarto (e último) ano? Em uma entrevista recente, as criadoras da série confirmaram que o público já suspeitava.

“Devi não está mais solteira, só que logo vai descobrir que relacionamentos provocam muitas descobertas. E muito drama!”, afirma a sinopse oficial da 3ª temporada de Eu Nunca…. na Netflix.

Criada por Mindy Kaling (The Office), Eu Nunca… tem Maitreyi Ramakrishnan (Red: Crescer é uma Fera) como a protagonista Devi. Seu elenco conta também com Darren Barnet (Um Match Surpresa) e Jaren Lewison (Tag) nos papéis principais.

Mostramos abaixo tudo que as criadoras de Eu Nunca… revelaram sobre as reviravoltas da 4ª temporada; confira.

Eu Nunca… terminará com final impactante na Netflix

Na Netflix, Eu Nunca… é uma criação de Mindy Kaling – de séries como The Office e The Mindy Project – e Lang Fisher, de produções como Brooklyn Nine-Nine.

Em um papo recente com um site americano, a dupla confirmou o que os fãs já especulavam: Eu Nunca… terminará com a formação da protagonista Devi no ensino médio.

“É difícil trabalhar com uma série de ensino médio, já que você não pode deixar os personagens na escola para sempre”, afirmou Fisher.

A decisão de encerrar a história de Devi com sua formação no ensino médio reflete um aspecto muito importante da vida real – percebido por inúmeros adolescentes no início da educação superior.

“Seria falso imaginar que todos vão juntos à faculdade”, explicou a showrunner.

Além disso, investir em um novo grupo de protagonistas centrais também prejudicaria o estilo que tornou Eu Nunca… tão popular.

Mindy Kaling, por outro lado, afirmou estar “muito ligada” ao coração e alma da série. Muitos fãs não sabem, mas a produção é (levemente) inspirada pelas experiências da roteirista na adolescência.

“Se fosse possível, eu seguiria Devi até o dia da sua morte. Mas não funciona desse jeito. Você escreve um piloto, e aí contrata pessoas, e só depois entra no ritmo. Acho que, daqui alguns anos, olharei para trás e direi: ‘Foi um bom final’. Mas até agora, não estou pronta para aceitar o desfecho”, comentou Kaling.

Em uma outra entrevista, Lang Fisher afirmou que Darren Barnet, o intérprete de Paxton, também estará presente na 4ª temporada – mesmo após o desfecho do terceiro ano.

Segundo a showrunner, Paxton desempenhará na 4ª temporada um papel tão importante quanto o da 3ª. Logo, o triângulo amoroso entre Devi, Paxton e Ben também continuará.

Você já pode conferir a 3ª temporada de Eu Nunca… na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.