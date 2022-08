Eu Nunca… tem crossover icônico com Bridgerton

No característico estilo de Mindy Kaling, a 3ª temporada de Eu Nunca… está repleta de referências à cultura pop. Os novos episódios trazem, por exemplo, um icônico e divertido crossover com Bridgerton – uma das séries de romance mais populares da Netflix. Você percebeu a referência?

“Devi não está mais solteira, só que logo vai descobrir que relacionamentos provocam muitas descobertas. E muito drama!”, afirma a sinopse oficial da 3ª temporada de Eu Nunca…. na Netflix.

Eu Nunca… tem Maitreyi Ramakrishnan (Red: Crescer é uma Fera) como a protagonista Devi. Seu elenco conta também com Darren Barnet (Um Match Surpresa) e Jaren Lewison (Tag) nos papéis principais.

Mostramos abaixo como a 3ª temporada de Eu Nunca… faz referência a uma das personagens mais importantes de Bridgerton; confira.

Lady Whistledown de Bridgerton está em Eu Nunca…?

No episódio de estreia de Eu Nunca… 3, Devi e Paxton assumem o relacionamento para toda a escola. Andando de mãos dadas, o casal chama a atenção de todos os colegas.

“Vocês apareceram no Lady Whistleboy pela primeira vez!”, afirma Fabiola ao encontrar Devi.

Em seguida, a narração de John McEnroe revela que “Lady Whistleboy é o TikToker fofoqueiro da escola, levemente baseado em uma personagem de Bridgerton”.

Na trama de Bridgerton, a identidade da Lady Whistledown – a dona do boletim de fofocas que revela os maiores segredos da elite britânica – é um dos maiores mistérios. Os espectadores da Netflix só descobrem a verdade no final da 1ª temporada.

Eu Nunca… não repete esse mistério. Todo mundo sabe que Eric Perkins (interpretado por Jack Seavor McDonald) é o Lady Whistleboy.

O fato dos roteiristas de Eu Nunca… terem criado uma paródia da Lady Whistledown é algo realmente hilário. A escolha também prova que Bridgerton existe (e faz sucesso) no universo fictício da série.

Em um dos momentos mais engraçados da 3ª temporada de Eu Nunca…, Eric aparece com uma camisa com os dizeres “Definitely not Lady Whistleboy” (Definitivamente não sou a Lady Whistleboy).

Assim como a personagem de Bridgerton, Eric não tem medo de postar as fofocas mais quentes – independente do quão polêmicas ou dolorosas elas sejam.

Em vários momentos da 3ª temporada de Eu Nunca… Eric pode ser visto gravando as fofocas com o celular. No mundo moderno, o TikTok basicamente desempenha o mesmo papel de um boletim jornalístico.

O perfil oficial de Eu Nunca… no Twitter divulgou um vídeo super divertido sobre as “aventuras” de Lady Whistleboy – confira abaixo.

A 3ª temporada de Eu Nunca… já está disponível na Netflix. Vale lembrar que a plataforma já confirmou a produção da 4ª (e última) temporada, que deve estrear em 2023.

you just know lady whistleboy has all the tea 🍵 pic.twitter.com/G3j3b4UVGB — Never Have I Ever (@neverhaveiever) August 12, 2022

