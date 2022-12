Eu Odeio o Natal: Gianna consegue um date? Explicamos o final da série da Netflix

Alerta de spoilers

Eu Odeio o Natal é a nova série natalina da Netflix, que tem atraído muitos assinantes da plataforma de streaming. Vamos mergulhar, agora, no desfecho da obra.

Gianna, uma enfermeira atenciosa e talentosa, está nervosa com a aproximação do Natal. Como todos os anos, ela está solteira de novo e quer muito evitar a mãe, que está sempre curiosa sobre sua vida amorosa. Todos os seus irmãos se estabeleceram com suas famílias, exceto ela.

Na tentativa de se defender das perguntas da mãe, ela afirma que desta vez está trazendo um acompanhante. Agora que ela mentiu, ela planeja encontrar o amor antes que o Natal chegue à sua porta.

A caçada começa com Gianna participando de diversas atividades com o objetivo de socializar mais. A irmã de Gianna, Margherita, e suas amigas, Caterina e Didi, a ajudam nessa missão.

Alguns meninos como Nicola e Mario vêm em sua direção. Gianna não consegue se dar bem com eles. Ela evita aplicativos de namoro como o Tinder, pois gosta de pensar que isso a faria parecer desesperada.

De qualquer forma, Margherita vem em socorro e apresenta Gianna a Carlo, que parece ser um bom partido – até que ele força Gianna a enfrentar sua fobia.

Gianna finalmente recorre ao Tinder e se depara com um garoto de 19 anos chamado Davide. Ela passa uma noite com ele, mas percebe que está procurando um amor, não alguém com quem dormir. Até Davide recua quando ela confessa, brincando, que deseja alguém mais velho.

As coisas desabam durante uma festa em seu hospital.

Os colegas de Gianna, Nina e Umberto, que têm uma queda por ela, tentam se aproximar dela enquanto Mario e Carlo se envolvem em uma briga. Por pior que seja a situação, ela acredita que um dia estará com alguém como seu pai, que a conforta com palavras de incentivo.

Gianna esquece o que as pessoas e sua mãe vão dizer e planeja surpreender Davide, que parece ser a pessoa certa para ela. Davide, por sua vez, opta por não prosseguir com esse relacionamento, pois planeja viajar pelo mundo em breve.

O pai de Gianna está traindo a esposa?

Gianna passa a noite chorando por causa de Davide, e a noite piora quando ela vê seu pai, o homem perfeito para ela, beijando outra pessoa além de sua mãe no escuro.

Para piorar, a loja do pai de Gianna pega fogo, destruindo o presépio em que estavam trabalhando para uma competição.

Gianna encontra Giulio, seu irmão, e contou a ele sobre o caso do pai. Acontece que ele já sabe, e ainda explica a ela que o pai deles não está traindo, porque até a mãe deles sabe.

Ambos se apaixonaram por outra pessoa e decidiram dar uma última chance ao relacionamento até o Natal. Se essa última chance não funcionar, eles podem se separar.

Eles esconderam isso de Gianna porque sabiam como ela reagiria.

Quem é o responsável pelo incêndio na loja?

Inicialmente, Gianna culpa Mario por incendiar o local. Depois da festa no hospital dela, Mário e Didi se entenderam e começaram a namorar. Didi trouxe Mario para ajudar Gianna a criar o presépio. Ele lançou uma ideia para adicionar uma cachoeira.

Gianna ficou com ciúmes quando viu Didi com Mario. Ela presumiu que Mario exagerou com a água e causou o curto-circuito. Gianna desconta sua frustração em Didi, que por sua vez vai embora após dar a Gianna um choque de realidade.

Mais tarde, Caterina confessa a Gianna que ela é a responsável pelo incêndio. Na noite em que viu Margherita e Thomas juntos na cama, desceu à loja para acender uma vela. Ela rezou para não odiar Margherita por isso.

Gianna então reuniu coragem para se desculpar com Didi. Ela até mostrou apoio ao seu relacionamento com Mario.



Gianna consegue alguém para passar o Natal?

Depois de passar um tempo procurando o amor e perceber a vida de ninguém é perfeita, Gianna entende o verdadeiro significado do Natal. Não se trata de encontrar o amor; é mais sobre dar amor quando você tem o suficiente.

Nesse belo dia, Gianna volta a celebrar o Natal todos os anos. Ela volta ao hospital para preencher um turno, mas seu supervisor permite que ela vá em frente e tire um dia de folga.

Com isso, Gianna planejou surpreender seus pais com bolo. Antes que ela pudesse ir embora, o doutor Umberto, que tinha uma queda por ela, confessou seu amor por ela. Mas uma chamada de emergência interrompeu a conversa

No final da noite, toda a família esperou e ansiava por conhecer o namorado de Gianna. O colega de Gianna, Diego, entrou com Caterina, enquanto Didi trouxe Mario junto.

A família perdeu a esperança até que alguém bateu para chamar Gianna. Ela para de narrar sua história e decide não revelar quem é por enquanto.

Eu Odeio o Natal está disponível na Netflix.

