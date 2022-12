Eu Odeio o Natal: O que sabemos sobre a 2ª temporada na Netflix

Sucesso na Netflix, Eu Odeio o Natal é uma série perfeita para quem deseja se divertir nas festas de fim de ano. Logo após o lançamento, a produção italiana passou a figurar no Top 10 do streaming, superando alguns dos maiores sucessos da plataforma. Quem já conferiu os 6 episódios da 1ª temporada quer saber: a série terá uma continuação?

“Uma enfermeira solteira diz à família que tem um namorado — e tem 24 dias até o Natal para encontrar um”, afirma a sinopse oficial de Eu Odeio o Natal.

Liderado por Pilar Fogliati (Cuori), o elenco de Eu Odeio o Natal conta também com Nicolas Maupas (The Sea Beyond) e Beatrice Arnera (Romolo).

Revelamos abaixo tudo que já se sabe sobre a 2ª temporada de Eu Odeio o Natal na Netflix; confira.

Eu Odeio o Natal terá 2ª temporada na Netflix?

Eu Odeio o Natal chegou ao catálogo internacional da Netflix no dia 7 de dezembro de 2022. Uma semana depois, a série já figura em posições de destaque no Top 10 do streaming.

Até o momento, Eu Odeio o Natal assume a posição Número 5 no ranking de séries mais assistidas da plataforma, à frente de hits como 1899 e Elite.

É por isso que os fãs de Eu Odeio o Natal desejam saber se a série terá uma 2ª temporada. Afinal de contas, muita gente maratonou a produção no último fim de semana.

A Netflix, pelo menos até agora, não deu sinal verde para a produção de uma 2ª temporada de Eu Odeio o Natal.

No entanto, os fãs não precisam se preocupar. Como a série acaba de estrear no streaming, a plataforma ainda tem um bom tempo para definir seu destino.

Na maioria das vezes, a Netflix avalia dois critérios para definir se renova ou cancela suas produções originais: audiência e custo de produção.

A audiência de Eu Odeio o Natal, definitivamente, sugere a produção de um segundo ano. Como citamos acima, a série italiana permanece, por mais de uma semana, no Top 10 brasileiro do streaming.

Além disso, Eu Odeio o Natal também figura no ranking das séries mais assistidas de vários países – como Itália, Argentina, Espanha, Canadá e Estados Unidos.

Logo, se levarmos em conta apenas a audiência, Eu Odeio o Natal deve ser renovada para a 2ª temporada.

Em relação ao custo de produção, a análise é mais complexa. Afinal de contas, a Netflix não divulgou o orçamento da série.

Ao que tudo indica, Eu Odeio o Natal não é uma série muito cara. A produção não utiliza muitos efeitos especiais ou cenários luxuosos. Como todo o elenco vem da Itália, os salários também não são tão altos como os dos astros internacionais.

Sendo assim, tudo leva a crer que Eu Odeio o Natal terá uma 2ª temporada na Netflix. Resta aguardar a confirmação da plataforma.

Enquanto isso, você pode conferir todos os 6 episódios da 1ª temporada de Eu Odeio o Natal na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.