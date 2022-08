Euphoria: Atriz não vai voltar para a 3ª temporada

Uma das atrizes de Euphoria, sucesso da HBO Max, não vai voltar para a terceira temporada.

Barbie Ferreira confirmou que está fora do próximo ano da série estrelada por Zendaya. A própria atriz confirmou em seu Instagram a informação para os fãs, com uma arte feita por fã (via ScreenRant).

A estrela interpretou Kat Hernandez desde a primeira temporada do seriado. No entanto, seu papel no segundo ano foi menor.

“Depois de quatro anos vivendo essa personagem muito especial e enigmática que é Kat, tenho que dar um adeus muito triste. Espero que muitos tenham se visto nela como eu me vi e ver sua jornada até quem ela é hoje tenha te trazido alegria. Coloquei muito carinho e amor nela e espero que vocês tenham sentido isso. Te amo, Katherine Hernandez”, escreveu ela.

Mais sobre Euphoria

Euphoria é uma série da HBO estrelada por Zendaya. A produção é aclamada pela crítica e também se mostrou um sucesso com o público, principalmente em sua segunda temporada.

Atualmente, a série foi renovada para a terceira temporada, embora não tenha uma previsão de lançamento.

Zendaya é a protagonista da série. O elenco ainda conta com Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Alexa Demie, entre outros nomes.

Euphoria está disponível no catálogo da HBO Max.

