Evangeline Lilly desabafa sobre suas cenas em Lost: “Eu sabia que eu era ruim”

Evangeline Lilly, a Vespa de Homem-Formiga e a Kate de Lost, relembrou com desgosto suas cenas nas primeiras temporadas da série de TV.

“Tínhamos festas de Lost onde o elenco se reunia para assistir à série, e quando era um episódio centrado em Kate, eu queria me enrolar em um buraco e morrer porque sabia que eu era ruim”, disse ela durante uma entrevista ao podcast Happy Sad Confused (via IndieWire). “E ainda hoje defendo o fato de que posso assistir às primeiras temporadas e me encolher porque eu não era muito boa”.

A atriz disse ainda em que momento se tornou menos crítica e começou a se sentir confortável no papel de Kate.

“Eu sinto que a terceira temporada foi um ponto de virada, onde eu fui de em pânico e ‘eu odeio isso, eu não quero fazer isso, me tire daqui’, para ‘ah, já que estou aqui, estou presa e vou ficar, devo descobrir como lidar com isso’. E foi na terceira temporada que comecei a realmente tentar aprender minha profissão”, finalizou.

Lost estreou em 2004 e teve 6 temporadas.

Evangeline Lilly está em cartaz nos cinemas brasileiros em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

