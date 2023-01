Ex-Casamento às Cegas revela merreca que recebia da Netflix: “Não pagou o aluguel”

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a 2ª temporada de Casamento às Cegas se tornou um verdadeiro fenômeno do streaming – liderando o Top 10 em menos de 24 horas após o lançamento. Em meio à estreia dos novos episódios, um ex-participante do reality abriu o jogo sobre a remuneração oferecida pela Netflix. Segundo ele, o cache “não pagou nem o aluguel”.

“Chega uma nova temporada brasileira, e os participantes desse reality seguem em busca de amor, e não de aparência. Prepare-se para mais romance e mais drama do que nunca!”, afirma a sinopse da 2ª temporada de Casamento às Cegas Brasil.

O reality show de namoro, vale lembrar, é um spin-off de Casamento às Cegas (Love is Blind), que conta com 3 temporadas na Netflix.

Revelamos abaixo tudo que o ex-participante de Casamento às Cegas falou sobre o cache da Netflix; confira!

Para Shay, cache da Netflix em Casamento às Cegas é uma merreca

A 2ª temporada de Casamento às Cegas já está disponível na Netflix, e assim como os primeiros episódios, tem dado o que falar nas redes sociais.

O primeiro ano da série também fez muito sucesso na plataforma, contando com o empresário iraniano Shayan Haghbin entre os participantes.

Após Casamento às Cegas, vale lembrar, Shay também participou da 14ª temporada do reality show A Fazenda, na Record.

Recentemente, o empresário deu uma entrevista ao podcast “Não é Nada Pessoal”, na qual discutiu a remuneração oferecida pela Netflix para os participantes de Casamento às Cegas.

Perguntado pelos apresentadores Gabriel Perline e Arthur Pires sobre o cachê pago pela Netflix, Shay não poupou sinceridade.

“ Foi R$ 5,4 mil. Era 7 mil e pouco, tirando 27% do Imposto de Renda. Foram dois meses de gravação. Não pagou o aluguel do meu apê naquele período. Era muito pouco”, comentou o ex-participante de Casamento às Cegas Brasil.

Apesar do cachê baixo, Shay agradeceu à Netflix e afirmou ter a intenção de voltar a colaborar com a plataforma no futuro

“Mas vou falar uma coisa para vocês: sou muito grato à Netflix. É um veículo que eu quero ter mais coisas lá dentro. Talvez participar de uma série. Estou fazendo um para tirar meu DRT e virar ator”, comentou o empresário.

Na entrevista, o ex-Casamento às Cegas afirmou também que, no futuro, deseja virar apresentador e ter um programa só seu.

“Meu sonho é ser apresentador, ter um programinha meu. Tem gringo ator, mas não tem gringo apresentador no Brasil. Eu me dou muito bem com a câmera. Quero muito ser um apresentador e ator daqui em diante”, explicou.

A 2ª temporada de Casamento às Cegas: Brasil está disponível na Netflix.

