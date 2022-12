Executivo da Netflix diz que séries podem ser canceladas mesmo estando no Top 10

O top 10 da Netflix serve como base para muitos assinantes decidirem o que vão assistir. No entanto, somente porque uma série entrou para a lista das mais assistidas naquele período, não quer dizer que ela será renovada.

O executivo da Netflix, Peter Friedlander, conversou sobre o assunto com a Variety, deixando claro que o processo é muito mais complicado do que isso.

Friedlander foi questionado sobre as várias séries canceladas neste ano após uma ou duas temporadas, dentre elas Warrior Nun, Resident Evil, Fate: A Saga Winx, dentre outras.

“Acho que você vai ouvir isso de muitas pessoas, mas os cancelamentos são a parte mais difícil deste trabalho”, disse o chefe de TV roteirizada da Netflix nos EUA e Canadá.

Friedlander acrescentou: “Quando penso no trabalho que os criadores e todas as pessoas da Netflix colocam neles, nos preocupamos muito com eles, e não é algo que consideramos levianamente”.

Ele expressou que os cancelamentos são “apenas uma parte frustrante do trabalho”, que faz “parte do nosso negócio desde sempre”, enfatizando que não é uma “nova experiência”.

Top 10 da Netflix não significa muita coisa

Quando perguntado sobre o papel que a lista dos 10 programas mais assistidos desempenha ao considerar renovações de programas de TV, ele disse que é “apenas uma variável”.

“Acho que o Top 10 é uma ferramenta útil para as pessoas encontrarem séries, descobrirem seriados e falarem sobre eles e também ajuda na visualização. O Top 10 realmente serve dessa forma, e acho que é algo que fala sobre a popularidade naquele momento, e acho que é disso que se trata naquele momento”, disse Friedlander.

De fato, o Top 10 leva em conta dados muito recentes, tanto que muda de dia após dia.

Já para renovações, a Netflix leva em conta a audiência das quatro primeiras semanas, comparando-a com o orçamento de cada série, para definir sua rentabilidade.

