Explicamos o final da 1ª temporada de Bem-Vindos ao Éden

Bem-Vindos ao Éden é a nova série de suspense e drama espanhol da Netflix e o final pode ter deixado alguns com certas dúvidas. Pensando nisso vamos destrinchar os acontecimentos da série.

‎No começo da série, Zoa (Amaia Aberasturi) recebe uma mensagem de um número desconhecido perguntando se ela está feliz. Tornando-se instantaneamente curiosa, ela responde e aprende sobre uma festa de lançamento da bebida energética Blue Eden. Ela supostamente acontecerá em ‎‎uma ilha paradisíaca‎‎.‎

‎Embora o convite seja só para ela, Zoa decide levar sua melhor amiga, Judith (Ana Mena), com ela. No entanto, Zoa e outros recém-chegados logo descobrem que tudo no Éden não é o que parece, e eles provavelmente estão agora nas garras de um culto perigoso.

Enquanto isso, os familiares desses jovens, incluindo Gab, irmã de Zoa, começam a procurá-los na Espanha continental. ‎

Nada é o que parece

‎Depois de chegar na ilha remota, Zoa e outros recém-chegados passam o dia inteiro festejando. Os convidados recebem pulseiras que só iluminam certas pessoas. Mais tarde, essas pessoas bebem Blue Eden, que parece conter algum tipo de alucinógeno.

Quando Zoa acorda na manhã seguinte, ela descobre que apenas ela e outros quatro — África (Belinda Peregrín), Aldo (Albert Baró), Charly (Tomas Aguilera) e Ibón (Diego Garisa) — dentre os recém-chegados são deixados na ilha.‎

‎O resto, incluindo Judith e David, o garoto com quem ela estava no início da festa, se foram. Nenhum deles têm muita memória do que exatamente aconteceu. Astrid (Amaia Salamanca), a chefe do que parece ser uma comunidade, os cumprimenta junto de seu parceiro Erick (Guillermo Pfening).

Zoa e os outros são informados que perderam o barco. Astrid assegura-lhes que o barco voltará no dia seguinte. Até lá, ela oferece-lhes a hospitalidade da comunidade.‎

‎Eles aparentemente chamam essa comunidade de Éden e alegam que fornecem abrigo para homens e mulheres que não têm para onde ir. Mas sua intenção maliciosa rapidamente se torna clara.

O barco prometido nunca retorna, e os recém-chegados gradualmente percebem que estão sendo manipulados para forçá-los a se juntar à comunidade. Aldo é o único a suspeitar dos residentes do Éden desde o início. Ele tenta sair da ilha e é morto no processo. Zoa mais tarde descobre que Judith nunca saiu da ilha. Ela foi morta no dia seguinte à festa.‎

‎Enquanto isso, em Barcelona, Gabi fica preocupada com sua irmã. Ela recebe uma mensagem do que parece ser o telefone dela, dizendo para não se preocupar. Quase todos os telefones dos recém-chegados foram confiscados quando embarcaram em um barco para ir ao Éden.

A mensagem foi enviada por Mayka, especialista em tecnologia confiável de Astrid. Gabi encontra algumas mensagens que David deixou nas redes sociais de sua irmã acessando a conta de Zoa através de um de seus telefones mais antigos. Ela vai a San Sebastián para encontrar David e aprende sobre Éden.‎

‎Em outro lugar, o pai rico e abusivo de Ibón contrata um detetive particular para procurar seu filho. No final da 1ª temporada, ‎‎Zoa e Charly tentam desesperadamente deixar a ilha‎‎, recebendo ajuda de Bel, o líder da resistência e amante de Zoa. Gabi garante que estará no próximo barco para a ilha. Aprendemos sobre Isaac, um garoto misterioso com certas habilidades.‎

Quem é Isaac?‎

‎Uma noite, pouco depois de beber O Éden Azul, Zoa acha que vê um menino. Ela tenta seguir a criança, mas o perde. Ela tenta descobrir quem ele é, mas é dito que nenhuma criança mora na ilha. No penúltimo episódio, depois que Erick fica gravemente ferido durante uma invasão domiciliar, Astrid o leva para uma parte remota da ilha, e somos formalmente apresentados a Isaac pela primeira vez.

Isaac aparentemente possui habilidades de cura, com as quais ele cura os ferimentos de Erick. O show não oferece uma explicação para os poderes dele, nem se aprofunda em sua identidade.‎

‎No entanto, no módulo de Isaac, há um esboço que ele desenhou dele, Erick, e Astrid juntos. Parece que o culto do Éden gira em torno de Isaac, mesmo que ninguém mais no culto esteja ciente dele.

A primeira vez que Isaac é mencionado, Bem-Vindos ao Éden faz parecer que ele é o superior de Astrid e Erick na hierarquia do culto. Mas as coisas parecem ser mais complicadas que isso. Há uma chance significativa de Isaac ser filho biológico de Erick e Astrid. Eles planejam visitar o verdadeiro Éden, o que significa que seu culto considera que o verdadeiro paraíso está lá fora em algum lugar.‎

‎Zoa e os outros deixam o Éden?‎

‎Dos recém-chegados, Aldo morre ao tentar sair da ilha. O resto é forçado a se juntar à comunidade para sobreviver. Eles eventualmente percebem que o interior da ilha é oco, e eles podem usá-lo para escapar quando o próximo grupo de jovens chegar. Ibón, que não quer enfrentar seu pai nunca mais, está relutante em ir, assim como África, que desenvolveu sentimentos por Erick.‎

‎‎Eventualmente, Zoa e Charly são as duas pessoas que tentam ‎‎usar o caos da chegada dos recém-chegados para fugir da ilha‎‎. Zoa é atacada por Ulises, o chefe da segurança de Éden, mas Ibón intervém a tempo e o mata. Charly chega ao barco com sucesso, e Mayka o deixa ir.

Conforme Zoa está prestes a chegar ao barco, ela percebe Gabi desembarcando. Sua irmã veio resgatá-la e efetivamente desfez seus planos. Embora a temporada termine lá, sabemos que Zoa não pode sair. Charly ainda pode, mas ele não parece uma pessoa que vai deixar seus amigos para trás. É provável que ambos voltem para Éden.‎

O que é a sala secreta atrás da pintura?‎

‎Nem a África nem nenhum outro membro da comunidade sabe sobre o ataque a Astrid e Erick. Os criminosos usam o símbolo de Lilith. Na mitologia mesopotâmica e judaica, Lilith é a primeira esposa de Adão. Ela foi criada ao lado dele, mas foi expulsa do Éden porque ela se recusou a obedecer Adão. Os rebeldes estão evidentemente usando seu símbolo como uma ferramenta potente em sua luta contra o Éden.‎

‎Como Erick foi transferido para o módulo de Isaac, África não pode encontrá-lo. Em vez disso, ela acaba abrindo uma porta secreta através da réplica de Caronte atravessando o Estige, uma pintura do artista Joachim Patinier.

Há um grande espaço do outro lado, que parece abrigar a CPU de um supercomputador. África pressiona um botão que diz “Abra” na tela. O alarme de repente começa a disparar, e o satélite perto do módulo de Isaac começa a se mover. Uma voz de I.A. então diz repetidamente: “Enviando sinal para o espaço, esperando por resposta.”‎

‎E é aqui que está o verdadeiro mistério da série. De quem é a resposta que o computador está esperando aqui? Qualquer entidade que deveria estar do outro lado do sinal é aquela que Éden adora como uma comunidade. O reino em que reside é o verdadeiro Éden que Astrid menciona.‎