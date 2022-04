Explicamos o final da 1ª temporada de Confie em Mim

Baseado no romance best-seller de Harlan Coban, a série polonesa Confie em Mim já chegou ao catálogo da Netflix.

A produção assinada por Agata Malesinska e Wojciech Miloszewski é uma série de suspense imprevisível sobre casos de assassinatos e desaparecimentos em uma comunidade suburbana de Varsóvia.

Ao longo da história de Confie em Mim, acompanhamos a morte do estudante Igor, por overdose. A polícia descarta que tenha sido um crime, mas a mãe do garoto, Beata, não está convencida. Enquanto isso, Adam lamenta a morte de seu amigo de longa data, e até mesmo se culpa por isso. A família de Adam instala um espião em seu celular para acompanhá-lo, mas mesmo assim o garoto desaparece após ter sido confrontado por Beata.

Anna, sua mãe, tenta encontrá-lo, mas acaba sendo confrontada por um grupo de bandidos e desaparece também. A mãe da Kaja, namorada de Adam, descobre sobre o Guru, que a leva a um grupo de apoio para jovens problemáticos dirigido por Joanna Makowska que parece benigno, mas mais tarde é descoberto que ele está se aproveitando as inseguranças dos adolescentes para administrar um esquema de drogas na cidade, do qual Igor tomava alguns remédios pesados.

Confira algumas respostas sobre a primeira temporada de Confie em Mim, da Netflix:

Adam está vivo ou morto?

Até o sexto episódio, Confie em Mim leva o espectador a acreditar que Adam está morto, mas então o mostra vivo, embora preso por Gajos, o filho de um advogado influente. Adam consegue entrar em contato com Michal, que rastreia o aparelho.

No entanto, cenas do passado revelam que Adam também ajudou Gajos a colocar o corpo de Igor de forma que parecesse algum ritual pagão, o que revela que a suspeita de Beata não era tão errada assim, já que ele teve alguma participação na morte do garoto.

Natan está morto ou vivo?

Ao longo da história, o professor pedófilo Tadeusz pede a ajuda de Natan para evitar que o escândalo saia de controle, principalmente quanto ao caso de Jasmina, a filha menor de idade de Janusz e Marianna que ele molestou.

No entanto, Natan está cada vez mais violento e pare para a casa de Janusz para ameaçá-lo, mas acaba levando um tiro fatal de Jasmina. Os momentos finais também revelam que era a própria vítima que estava enviando as fitas para Tadeusz.

Confie em Mim já está disponível na Netflix.