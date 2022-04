Explicamos o final da 1ª temporada de Heartstopper

A série de romance adolescente Heartstopper chegou ao catálogo da Netflix na última sexta-feira, 22 de abril de 2022.

baseada na graphic novel homônima de Alice Oseman, a produção conta a história de amor entre Nick, que está descobrindo sua sexualidade, e Charlie, um garoto que já é assumidamente gay.

Com os quadrinhos ainda em andamento, há muito material para ser explorado pela série, abrindo margens para o desenvolvimento de uma segunda temporada, que ainda não foi confirmada pela Netflix, mas já está sendo cobrada pelos fãs.

Enquanto os possíveis novos episódios não chegam, confira um resumo do que aconteceu no final da primeira temporada de Heartstopper:

Resumo da primeira temporada de Heartstopper

Nick é um cara extrovertido e popular na escola por fazer parte do time de rugby, Charlie, por sua vez, é o baterista tímido da banda da escola, que só se solta ao lado de seus dois melhores amigos, Tao e Elle.

Parece improvável, mas Charlie e Nick acabam não só se tornando bons amigos, como começam a nutrir sentimentos românticos um pelo outro. No entanto, Nick ainda não tem certeza de sua sexualidade, e os comentários homofóbicos de seus amigos não ajudam em nada.

Cansado do falatório de seus amigos, Nick acaba se metendo em uma briga para defender Charlie de tanta homofobia e todos descobrem que os dois agora são um casal.

Enquanto isso, Tao começa a sentir ciúmes agora que Charlie está mais distante, já que quer passar mais tempo ao lado de seu novo namorado. Charlie, então, sente que está arruinando a vida de todos. E tudo piora quando o dia anual de esportes da escola chega.

O que acontece no final da primeira temporada de Heartstopper?

Charlie está completamente afastado de seus amigos. Nick e Tao, que nunca se deram bem, acabam conversando e se resolvem, já que ambos só querem o melhor para Charlie.

Nick então envia uma mensagem pedindo para conversar com Charlie, que não responde.

Enquanto isso, Elle e Tao vivem o seu próprio drama romântico: eles possuem sentimentos um pelo outro, mas parecem ainda não estar prontos para levar isso adiante, o que pode ser desenvolvido nas próximas temporadas.

Charlie tem uma conversa estimulante com seu professor, e se sente motivado a tentar resolver as coisas com Tao e com Nick. Ele vence a corrida, mas acaba entrando em uma discussão com o valentão Ben, que ameaça expor que ele e Nick estão namorando.

Charlie rebate dizendo que também poderia expor Ben, mas que não o fará porque ele é uma pessoa decente. “Eu entendo que você está descobrindo sua sexualidade, mas você não pode mais me fazer sentir um lixo só porque você se odeia. Então me deixe em paz.”

Durante a partida de rugby, Nick abandona o jogo e corre para o encontro de Charlie, pegando sua mão e saindo enquanto a escola inteira assiste. Eles conversam, fazem as pazes e se beijam.

Nos minutos finais, Nick e Charlie oficializam seu relacionamento como namorados, e Nick diz que irá se assumir como bissexual para seus parentes.

Em casa, a mãe de Nick ouve tudo com atenção e presta apoio ao seu filho.

A primeira temporada de Heartstopper já está disponível na Netflix.