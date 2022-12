Explicamos o final da 3ª temporada de Emily em Paris

Já disponível na Netflix, a 3ª temporada de Emily em Paris traz grandes reviravoltas para a protagonista titular – principalmente em seu relacionamento com Gabriel. Por isso, os fãs querem saber: o que realmente acontece no desfecho? E como a conclusão deixa o caminho aberto para um quarto ano?

“Um ano após chegar a Paris para o emprego dos sonhos, Emily precisa tomar decisões profissionais e amorosas difíceis para definir seu futuro”, afirma a sinopse oficial da 3ª temporada de Emily em Paris.

A série da Netflix traz, mais uma vez, Lily Collins (Espelho, Espelho Meu) no papel principal. O elenco conta também com Kate Walsh (Grey’s Anatomy), Lucien Laviscount (Scream Queens) e Lucas Bravo (Sra. Harris Vai a Paris) no elenco principal.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o final da 3ª temporada de Emily em Paris na Netflix; confira! (via ScreenRant).

Final explicado da 3ª temporada de Emily em Paris – O que acontece com Emily, Camille e Gabriel?

Com 10 episódios, a 3ª temporada de Emily em Paris termina com uma grande reviravolta – que tem tudo para agitar a trama do quarto ano.

Em “Charade”, o episódio final da 3ª temporada de Emily em Paris, tudo muda para Camille, Emily e Gabriel.

No último episódio, é Camille quem decide – no meio de seu casamento com Gabriel e na frente de todo mundo – mencionar o pacto que havia feito com Emily, que dizia que nenhuma das duas poderia namorar o chef.

Em seguida, Camille diz que “todo mundo sabe” que Emily e Gabriel nutrem fortes sentimentos um pelo outro.

Nesse momento, Camille desiste do casamento e deixa Gabriel sozinho no altar – provavelmente vislumbrando um futuro bem diferente com Sofia.

Alfie, por sua vez, lê nas entrelinhas e percebe que, durante todo esse tempo, não passou de uma segunda opção para Emily.

Mas a revelação mais chocante acontece em seguida: Gabriel explica que Camille só decidiu se casar, em um primeiro momento, por estar grávida.

Com isso, o personagem confirma que a bagunça emocional continuará na já confirmada 4ª temporada de Emily em Paris na Netflix.

Em um papo com o site EW, o criador da série discutiu a grande reviravolta e revelou o que os fãs podem esperar do quarto ano.

Perguntado sobre o destino de Alfie, Darren Starr deixou claro que o personagem de Lucien Laviscount pode retornar nos próximos episódios.

“O final da 3ª temporada não quer dizer que o Alfie está fora de cena. Na verdade, acho que o Alfie é parte essencial da vida desses personagens. Então, a questão que fica é a seguinte: será que ele conseguirá superar Emily? E como ele fará isso?”, comentou o showrunner.

Segundo Starr, Alfie pode, inclusive, ganhar um novo interesse amoroso na 4ª temporada. O diretor também discutiu a maneira que o bebe de Camille pode influenciar a relação de Emily e Gabriel.

“Não sei. Não acho que isso signifique que Gabriel e Emily, de repente, vão correr para os braços um do outro. Acho que, definitivamente, será um obstáculo. E acho que há muita confusão entre eles. Tudo precisa ser resolvido antes que eles possam entrar, honestamente, em um relacionamento”, explicou o produtor.

A 3ª temporada de Emily em Paris está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.