Explicamos o final de A Lição na Netflix

Dramática, ousada e cheia de reviravoltas, A Lição está fazendo o maior sucesso na Netflix. No Top 10 de vários países, a série sul-coreana também impressiona por seu final impactante, que já dá o que falar nas redes sociais. Sendo assim, o público quer saber: o que realmente acontece no final de A Lição?

“Anos depois de ser vítima de terríveis atos de violência na escola, uma mulher coloca em prática um elaborado plano de vingança”, afirma a sinopse oficial de A Lição na Netflix.

Os atores sul-coreanos Song Hye-kyo, Lee Do-hyun e Lim Ji-yeon integram o elenco principal de A Lição na Netflix.

Já conferiu todos os episódios de A Lição? Mostramos abaixo tudo que acontece no desfecho da série na Netflix; confira! (via ReadySteadyCut)

Final explicado de A Lição na Netflix – O que acontece com os protagonistas?

Logo após estrear no catálogo brasileiro da Netflix, A Lição não demorou a conquistar o público brasileiro da plataforma.

Até o fechamento desta matéria, A Lição assume a posição Número 5, à frente de hits como Emily em Paris e Alice in Borderland.

O final de A Lição revela que Jae-joon, também guarda um grande segredo: seu relacionamento com Hye-Jeong.

Deong-eun também encontra evidências da relação, e enquanto isso, utiliza as informações sobre Go para atrair a atenção de Do-Yeong.

Já na trama de Yeo-jeong, um homem desesperado por vingança após o assassinato de seu pai nas maos de um paciente serial killer, a personagem encontra executor à disposiçao.

Nesse momento, a situação fica ainda mais complicada com a morte de outra vítima da gangue: So-he, cujos pais nunca abandonaram a investigação.

Yeon-jin, por sua vez, aceita até mesmo matar para manter seu segredo – o que é simbolizado por um par de saltos verdes.

A série sul-coreana também confirma que a personagem é a verdadeira responsável pela morte de Myeong-oh, e que para disfarçar suas ações e forçar a família de So-he a abandonar a investigação, ela utiliza todos os seus contatos e privilégios.

Mas Do-yeong, após receber fotos de Dong-eun como ameaça, começa a investigar. A partir daí, o personagem não demora a encontrar evidências do affair da esposa com Jae-joon, da verdadeira origem de Ye-sol e de sua conexão com a professora.

Eventualmente, Do-yeong confronta Deong-eun, que confia nele para exercer o próximo passo de seu plano de vingança.

Aí, a série chega ao fim, sem revelar se a personagem consegue concretizar seu sinistro plano. Porém, os fãs não precisam se desesperar: ao que tudo indica, A Lição ganhará uma continuação na Netflix.

Você já pode conferir todos os episódios da 1ª temporada de A Lição no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.