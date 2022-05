Explicamos o final e a cena pós-créditos de Cavaleiro da Lua

Cavaleiro da Lua chegou ao fim!

Parece que foi ontem que a Marvel estreou sua mais nova série no Disney+, mas os seis episódios passaram muito rápido e a produção já se despediu dos espectadores nesta quarta-feira, 04 de maio, após muito sucesso de audiência e de crítica.

Até o momento, uma segunda temporada não parece estar nos planos do futuro do MCU, mas nos apoiamos no Digital Spy para te ajudar a entender melhor o final de Cavaleiro da Lua, tal como sua cena pós-créditos.

Então, fique atento: muitos spoilers estão logo abaixo!

Entenda o final do Cavaleiro da Lua

Arthur Harrow está puxando o corpo do Cavaleiro da Lua para fora da água, enquanto diz “Sinto muito que teve que terminar assim Marc, Steven. Quem mais pode estar lá…”.

Taweret, a deusa hipopótamo, conversa com Layla através do corpo de um soldado, dizendo que Marc pode ser trazido de volta com a ajuda de Khonshu, e que a própria Layla poderia ser seu avatar também. Layla é convencida e liberta Khonshu, e o Deus da Lua está cada vez mais próximo de enfrentar seu irmão. Ammit também é libertada, mas não está muito feliz depois de passar dois mil anos congelada em pedra.

Enquanto isso, na vida após a morte, Marc decide voltar para Steven, indo em sua direção ajoelhado na areia mortal. “Você é a única superpotência real que eu já tive”, diz Marc ao aceitar essa parte de si. Uma saída de repente se abre diante deles, e a areia tenta consumi-los enquanto eles fogem.

Marc então está de volta à ação e, com o poder da lua, busca punir Ammit e Harrow de uma vez por todas. Mas não antes de Steven fazer um acordo para que ele seja libertado quando a missão for concluída.

No Cairo, Marc encontra Layla em um novo traje de avatar e, juntos, encontram Ammit imensa, e Khonshu cresce para poder lutar contra ela, enquanto Marc (e Steven) e Layla lutam contra Ethan Hawke. As chances não pareciam boas, mas então a série avança mostrando que Harrow foi derrotado e Ammitt está contida em seu corpo.

Khonshu então ordena que Marc mate os dois e coloque um fim nesta história de uma vez por todas, mas o Cavaleiro da Lua não aceita a proposta: “Você os quer mortos? Faça você mesmo” diz, afrontoso. Khonshu então liberta Marc, cumprindo com sua parte do acordo, e voltamos para o hospital psiquiátrico do episódio quatro. Marc percebe que o Doutor Harrow deixa pegadas sangrentas enquanto anda.

O episódio acaba no apartamento de Steven, com todas as suas personalidades. Ele ainda se amarra todas as noites.

A cena pós-créditos de Cavaleiro da Lua

Quem é Jake Lockley?

A Marvel deu nome e mostrou uma cena pós-créditos que deixou os espectadores de Cavaleiro da Lua confusos.

Desta vez, o público é levado para um hospital psiquiátrico diferente e mais realista do que o que foi visitado através da mente de Marc Spector, com uma versão mais desleixada de Harrow que parece estar em tratamento após a batalha no Cairo.

Então, uma figura que fala em espanhol aparece de repente e o leva para um carro, com Khonshu está esperando no banco de trás. “Marc realmente acreditava que depois que nos separamos, eu queria que sua esposa fosse meu avatar. Por que eu precisaria de mais alguém quando ele não sabe o quão problemático ele realmente é?”, diz Khonshu.

O Deus da Lua bate na janela e apresenta Harrow a Jake Lockley, uma terceira personalidade que, sob suas ordens, atira e mata Harrow.

Isso deixa claro que Khonshu não liberou Marc por estar cumprindo seu trato, e sim como uma enganação. Fingir que estava liberando ele apenas para introduzir Jake e dar continuidade ao seu plano.

Isso abre espaço para uma segunda temporada ou, ainda, futuras aparições no MCU, já que com Marc, Steven e até mesmo Layla soltos por aí, podemos vê-los lutando contra Khonshu por sua liberdade mais uma vez. Mas agora com Jake Lockley no caminho, e este pode ser um inimigo ainda mais perigoso do que Harrow.

