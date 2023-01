Extraordinary: Disney+ renova série de super-heróis antes mesmo de sua estreia

A série de super-heróis Extraordinary foi renovada pelo Disney+ antes mesmo de estrar na plataforma de streaming.

Da escritora Emma Moran, o seriado de heróis vai ganhar um segundo ano, embora não tenha uma data de lançamento concreta (via ComicBook).

Continua depois da publicidade

Johanna Devereaux, vice-presidente de conteúdo da Disney, anunciou que Extraordinary iria ganhar mais uma temporada, ainda durante a estreia em Londres na terça-feira (24).

No entanto, não há maiores detalhes sobre a segunda temporada da série, que deve contar com o retorno do elenco original.

Personagens de Extraordinary

Mais sobre Extraordinary

“Jen, uma jovem autoconsciente que vive em um mundo onde todos têm superpoderes, exceto ela”, diz a sinopse.

O seriado se passa em Londres e segue Jen, uma mulher de 25 anos que está esperando conseguir desenvolver seu poder.

Todos os personagens desenvolvendo seu poder em seu aniversário de 18 anos, menos Jen. Ela mora com Carrie, sua melhor amiga, e com o namorado dela, Kash, enquanto trabalha em uma loja de festas e sai com Luke, que pode voar.

A série é estrelada por Margaret Tyers, Siobhan McSweeney, Sofia Oxenham, Robbie Gee, Bilal Hasna, entre outros nomes.

Extraordinary está disponível no Brasil pelo Star+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.