F. Murray Abraham foi demitido de Mythic Quest por acusação de assédio sexual

F. Murray Abraham, ganhador do Oscar por seu trabalho como Salieri em Amadeus, foi repentinamente demitido de Mythic Quest, do Apple TV+, em 2022. Agora, foi revelado que a demissão ocorreu por conta de alegações de assédio sexual supostamente cometido por ele.

A saída do ator de 83 anos foi anunciada em abril de 2022 com poucas explicações por parte da equipe ou da Lionsgate, que produz a obra.

Mas a Rolling Stone descobriu que pelo menos duas preocupações foram levantadas sobre o comportamento de Abraham.

O primeiro incidente resultou em Abraham recebendo um aviso e dito para se manter longe de algumas das atrizes do programa, de acordo com uma fonte de produção. Depois que um segundo incidente foi trazido à atenção do criador e estrela Rob McElhenney, a Rolling Stone entende que Abraham foi demitido do programa.

Em um comunicado à Rolling Stone, a Lionsgate disse: “Levamos as alegações de má conduta a sério e as investigamos minuciosamente. Por uma questão de política corporativa, não discutimos nossas ações de pessoal.”

Abraham não retornou os pedidos de comentários, nem McElhenney, os outros criadores da série e atrizes principais.

Abraham vivia personagem central de Mythic Quest

Abraham se juntou à série de comédia Mythic Quest como personagem central C.W. Longbottom, um autor de fantasia / ficção científica e roteirista-chefe de jogos para o estúdio de videogames homônimo do programa, conhecido por sua capacidade de detalhar a história de fundo de um jogo, saindo como pretensioso para seus colegas mais jovens, e descrito como um “grito ambulante por treinamento de sensibilidade”.

Mythic Quest trabalhou na saída de Abraham da série com uma despedida adequada para seu personagem na estreia da terceira temporada.

A série está disponível no Apple TV+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.