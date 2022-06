Fã de Stranger Things previu reviravolta sobre Vecna há 6 anos

Na 4ª temporada de Stranger Things, um dos maiores mistérios envolve a verdadeira identidade de Vecna. Um dos monstros mais assustadores da Netflix, o novo vilão compartilha uma sinistra relação com o Mundo Invertido. A reta final do quarto ano revela quem é o verdadeiro Vecna – porém, muitos fãs não perceberam, mas a reviravolta foi sugerida há mais de 6 anos.

“As trevas retornam a Hawkins a tempo das férias, trazendo terror, lembranças perturbadoras e uma nova ameaça terrível”, indica a sinopse da 4ª temporada de Stranger Things na Netflix..

Vale lembrar que a 4ª temporada de Stranger Things foi dividida em duas partes. A 1ª já está disponível no catálogo brasileiro da plataforma, e a 2ª, estreia apenas no início de julho.

Enquanto a 2ª parte da 4ª temporada de Stranger Things não estreia, confira abaixo como um fã da série conseguiu prever a maior reviravolta de Vecna há mais de 6 anos atrás.

Como um fã de Stranger Things desvendou o segredo de Vecna?

No final da 1ª parte da 4ª temporada de Stranger Things, a série da Netflix revela que Vecna, na verdade, é Henry Creel.

O personagem é o filho de Victor Creel, um dos “hóspedes” do manicômio Pennhurst. Na verdade, Henry foi o responsável pelo assassinato de sua família.

Além disso, Henry foi a primeira cobaia dos experimentos do Dr. Brenner. Ou seja: se Eleven é o Número 11, Henry representa o Número 1.

A reviravolta deixou os fãs da Netflix chocados. Porém, um espectador da série conseguiu prever a trama muito antes da criação de Vecna.

Em um vídeo publicado em 2016, Gaten Matarazzo, o intérprete de Dustin, fala sobre algumas teorias dos fãs da série.

Uma delas, por sua vez, faz referência à verdadeira origem de Vecna, que é confirmada no final do quarto ano.

“Lembro dessa teoria que diz que as outras cobaias dos experimentos do Dr. Brenner, se não morreram, ficaram presas no Mundo Invertido”, comenta o ator.

A partir daí, a teoria explica a criação de Vecna, de maneira quase idêntica ao enredo da 4ª temporada.

“Os que ficaram presos no Mundo Invertido passaram por uma grande transformação, e dessa forma, tornaram-se monstros”, conclui o astro.

Após o lançamento da 4ª temporada de Stranger Things, fãs retornaram ao vídeo para comentar a veracidade da teoria.

“Essa teoria faz muito sentido! Afinal, o Número 1 diz que ‘os outros estão com ele’”, afirmou um fã da produção.

Para descobrir o destino de Vecna e conferir se Eleven conseguirá recuperar seus poderes e enfrentar o vilão, fãs de Stranger Things terão que aguardar o lançamento da 2ª parte da 4ª temporada.

A Parte 2 de Stranger Things 4 estreia na Netflix em 1 de julho.

