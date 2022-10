Fantasias inspiradas em Dahmer são banidas de site de vendas

O enorme sucesso de Dahmer: Um Canibal Americano reavivou o interesse do público pelos crimes do serial killer. A série da Netflix também se envolve em polêmica por “glamourizar” a figura do maníaco. Com o Halloween cada vez mais próximo, nunca é tarde para lembrar que se fantasiar de Dahmer é um ato de extremo mau gosto.

“Por mais de uma década, Jeffrey Dahmer conseguiu matar 17 jovens rapazes sem levantar suspeitas da polícia. Como ele conseguiu evitar a prisão por tanto tempo?”, afirma a sinopse oficial de Dahmer: Um Canibal Americano na Netflix.

Com Evan Peters (American Horror Story) no papel principal, Dahmer conta com Niecy Nash (Reno 911), Molly Ringwald (Riverdale), Richard Jenkins (A Forma da Água) e Dyllón Burnside (Pose) no elenco.

Mostramos abaixo por que as “fantasias de Dahmer” foram banidas de um dos sites de vendas mais populares da internet; confira.

Não se fantasie de Dahmer no Halloween!

Na última segunda-feira (17), o site eBay proibiu a venda de roupas, acessórios e qualquer tipo de fantasia inspirada em Jeffrey Dahmer.

Após o sucesso de Dahmer: Um Canibal Americano, muitas pessoas decidiram se inspirar no visual do serial killer para criar fantasias de Halloween.

Com um aumento impressionante nas buscas por “fantasias de Dahmer”, o eBay – um dos sites de vendas mais acessados da internet – decidiu banir todos os itens que fazem referência ao maníaco.

Dahmer, vale lembrar, assassinou, torturou e estuprou 17 jovens e garotos entre os anos 1970 e 1990.

Segundo um representante do eBay, a proibição foi motivada pelos Termos de Uso do site. A venda de produtos relacionados a Jeffrey Dahmer descumprem uma das principais políticas da plataforma.

“No eBay, é proibido vender itens intimamente associados ou que beneficiem criminosos violentos, seus atos ou cenas de crimes nos últimos 100 anos”, afirmam as regras do site.

A remoção dos produtos também foi motivada por um pedido de Shirley Hughes, a mãe de Tony Hughes, uma das vítimas de Dahmer.

Em uma entrevista ao site TMZ, Shirley afirmou que é “muito doloroso” ver pessoas copiando o visual de Jeffrey Dahmer.

O banimento das “fantasias de Dahmer” no eBay está longe de ser a primeira polêmica enfrentada por Dahmer: Um Canibal Americano.

A série da Netflix tem sido muito criticada pelas famílias das vítimas de Dahmer, que não foram consultadas antes do lançamento. Para essas pessoas, a produção de Ryan Murphy “retraumatiza” todos os envolvidos.

O hit da Netflix também levanta uma questão importante sobre a ética do true crime: a partir de que momento o consumo desse tipo de conteúdo se torna prejudicial?

Dahmer: Um Canibal Americano está disponível na Netflix.

