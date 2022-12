Fãs acham que criadora de Outlander vai abandonar Jamie e Claire

Após anos de espera, os fãs de Outlander poderão, finalmente, conferir a 7ª temporada – que deve estrear em meados de 2023. O lançamento dos novos episódios, junto a um projeto literário inédito, no entanto, levantou um grande debate entre os fãs da série. Será que a escritora Diana Gabaldon vai abandonar Jamie e Claire?

“Nesse conto épico, um guerreiro e uma enfermeira vivem uma paixão avassaladora, mas 200 anos os separam”, afirma a sinopse oficial de Outlander na Netflix.

Continua depois da publicidade

Baseada nos livros de Diana Gabaldon, Outlander traz Caitriona Balfe (Belfast) e Sam Heughan (Bloodshot) como os protagonistas Claire e Jamie.

Revelamos abaixo por que os fãs de Outlander acreditam que a autora da série vai abandonar a história de Jamie e Claire; confira!

Novo foco da autora de Outlander preocupa os fãs

As aventuras históricas de Jamie e Claire continuam na 7ª temporada de Outlander, que chega à plataforma Starz ainda no primeiro semestre de 2023.

Em meio à produção dos novos episódios, a escritora Diana Gabaldon anunciou seu novo projeto: “Blood of My Blood” (Sangue do Meu Sangue), um prólogo ambientado na juventude dos pais de Jamie Fraser.

O anúncio dividiu a opinião dos fãs. Para muita gente, a produção de uma nova história pode “distrair” a escritora e fazê-la abandonar a história de Jamie e Fraser.

A mesma preocupação envolve a série da Starz. Muitos fãs temem que a produção seja cancelada para dar lugar à adaptação de Sangue do Meu Sangue.

Embora Diana Gabaldon planeje terminar a trama de Outlander com o lançamento do décimo livro, ainda sem data, não sabemos se a Starz continuará com a série após a 7ª temporada.

Em uma postagem da escritora no Facebook, os comentários mostram a divisão entre os fãs de Outlander. Alguns espectadores celebraram o desenvolvimento do novo projeto, e outros, protestaram contra a “aposentadoria” de Jamie e Claire.

“Mal posso esperar para ler essa nova história! Ela parece ter o clássico estilo da Diana. Honestamente, acho que ela já se cansou da história de Jamie e Claire”, comentou um fã no perfil da autora.

Para alguns fãs, Diana Gabaldon só continua a história de Jamie e Claire para ganhar dinheiro com a adaptação.

“Acho que ela já está pronta para aposentar o Jamie e a Claire por alguns livros, mas ela tem contas para pagar, e por isso, continua com a história”, escreveu outro fã.

Alguns comentários foram bem mais negativos, criticando a autora por não se dedicar completamente à trama de Outlander.

“Ainda nem lançou o último livro, e já está escrevendo um novo? E a história de Jamie e Claire, como fica?”, perguntou outro seguidor.

O sétimo ano de Outlander ainda não tem data de estreia, mas tudo indica que os novos episódios serão lançados até maio de 2023.

No Brasil, Outlander está na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.