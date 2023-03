Fãs acham que Dean vai aparecer em The Winchesters

The Winchesters, o primeiro spin-off bem sucedido de Supernatural, está prestes a exibir o desfecho de sua 1ª temporada. O episódio final vai ao ar, nos Estados Unidos, em 7 de março. Com a divulgação de um novo teaser, muitos fãs acreditam que Dean, o protagonista de Supernatural, aparecerá na conclusão.

“Nessa trama ambientada na década de 1970, Dean Winchester narra a história de como seus pais John Winchester e Mary Campbell se conheceram, se apaixonaram e lutaram contra monstros enquanto procuravam por seus pais desaparecidos”, afirma a sinopse oficial de The Winchesters.

A série é protagonizada por Meg Donnelly (Zombies) e Drake Rodger (Murder RX) como Mary Campbell e John Winchester. Jensen Ackles, o Dean de Supernatural, retorna como o narrador.

Mostramos abaixo por que os fãs de The Winchesters acham que Dean vai aparecer, em carne e osso, no final da 1ª temporada; confira!

Final de The Winchesters pode trazer participação de Dean

O capítulo final da 1ª temporada de The Winchesters, batizado de “Hey! That’s No Way to Say Goodbye” (Ei! Isso não é Jeito de se Despedir), como citamos anteriormente, será exibido no dia 7 de março.

A prévia do episódio mostra os caçadores se preparando para um confronto épico que pode mudar para sempre suas vidas.

Embora contem com a ajuda de Millie e Betty, John e Mary ainda são amadores na luta contra os monstros, o que os coloca em grande desvantagem.

O teaser também traz uma breve aparição de uma figura misteriosa. Para muitos fãs, essa figura é nada mais nada menos que Dean Winchester, o primogênito de John e Mary.

Como você já sabe, Jensen Ackles já integra o elenco de The Winchesters, mas somente como narrador. O ator também é um dos produtores-executivos da série.

Os fãs de Supernatural, é claro, estão muito animados para o possível retorno de Dean em The Winchesters.

“Nós conhecemos o Dean tão bem, que sabemos que é ele somente pelo braço!”, comentou um fã no Twitter, fazendo referência à figura misteriosa que aparece no teaser de The Winchesters.

A prévia em questão mostra John recebendo uma carta, e em seguida, apresenta uma foto de Dean. A inclusão dessa cena fez muitos fãs acreditarem que Jensen Ackles estará presente, em carne e osso, no episódio final da 1ª temporada.

“É definitivamente o Dean. John está em seu uniforme. Alguém lhe entrega um pedaço de papel que parece uma carta. Aí, aparece uma jaqueta preta parecida com a que o Dean usa no primeiro episódio. É ele mesmo, o nosso cara especial”, afirmou outro fã.

Confira abaixo o teaser do episódio final da 1ª temporada de The Winchesters e tire suas próprias conclusões sobre a figura misteriosa!

No Brasil, The Winchesters está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.