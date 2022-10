Fãs da Netflix detonam o final de Bem-vindos à Vizinhança: “Ridículo”

Produzida por Ryan Murphy, a minissérie Bem-vindos à Vizinhança não demorou a conquistar o público brasileiro na Netflix. Além de dar o que falar nas redes sociais, a trama de terror já figura no Número 1 do Top 10 do streaming. Muitos assinantes que já conferiram o desfecho ficaram revoltados. Para eles, a conclusão da série é “ridícula”.

“Cartas sinistras. Vizinhos estranhos. Ameaças obscuras. Uma família se muda para a casa dos sonhos, mas logo descobre que herdou um pesadelo”, afirma a sinopse oficial de Bem-vindos à Vizinhança na Netflix.

Continua depois da publicidade

Liderado por Naomi Watts (Cidade dos Sonhos) e Bobby Cannavale (Blonde), o elenco de Bem-vindos à Vizinhança conta também com Jennifer Coolidge (The White Lotus) e Mia Farrow (O Bebê de Rosemary).

Revelamos abaixo por que os assinantes da Netflix têm criticado o desfecho de Bem-Vindos à Vizinhança nas redes sociais; confira.

Para fãs da Netflix, final de Bem-vindos à Vizinhança é “absurdo”

Na Netflix, Bem-vindos à Vizinhança termina com um final tenso. A série chega ao fim sem revelar a verdadeira identidade do Observador – o remetente anônimo das misteriosas cartas recebidas por Dean e Nora.

A produção de Ryan Murphy, vale lembrar, é inspirada em eventos reais. A identidade do Observador permanece desconhecida (e provavelmente, nunca será revelada).

Mesmo assim, alguns assinantes da Netflix criticaram a plataforma por não oferecer um final mais concreto para a trama de Bem-vindos à Vizinhança.

“Acabei de assistir Bem-vindos à Vizinhança na Netflix, e mesmo com essa premissa promissora, o final foi um lixo completo. Nunca fiquei tão revoltada em investir tanto tempo em uma série para ela terminar com esse desfecho ridículo”, comentou um espectador nas redes sociais.

Para os assinantes da Netflix, o pior “pecado” de Bem-vindos à Vizinhança é o fato da série deixar o destino do Observador em aberto.

“Se vocês gostam de séries com mistérios resolvidos, não assistam Bem-vindos à Vizinhança. Não consigo acreditar que eles tiveram a coragem de terminar a história desse jeito”, afirmou outro assinante da plataforma.

Além disso, a reta final de Bem-vindos à Vizinhança investe em uma explicação contundente para as cartas do Observador – apenas para desmentir essa explicação nas últimas cenas do episódio.

“O que eles fizeram com a história da Theodora foi um absurdo. Com a sua mentira, ele oferece apenas um final falso para a trama. É realmente revoltante”, acrescentou outro espectador.

Mesmo com as críticas na internet, Bem-vindos à Vizinhança continua a fazer sucesso na Netflix. Todos os episódios da série estão disponíveis na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.