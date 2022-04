Fãs da Netflix estão chocados com reviravolta de Coração Marcado

A novela colombiana Coração Marcado se tornou um sucesso inesperado na Netflix. A série subiu em inúmeras posições no ranking da plataforma, assumindo o Número 1 no Top 10 do público brasileiro. Os últimos episódios terminam com uma reviravolta chocante – que deixou os espectadores de boca aberta.

“Ele só queria se vingar da organização de tráfico de órgãos que assassinou sua esposa, mas acabou se envolvendo com a mulher que recebeu o coração dela”, afirma a sinopse oficial de Coração Marcado na Netflix.

Com um elenco repleto de famosos atores latinos, Coração Marcado é protagonizada por Michel Brown, Ana Lucía Domínguez e Sebastián Martínez.

O site Tyla revelou tudo sobre a reação dos fãs ao desfecho de Coração Marcado – veja abaixo (e tome cuidado com os spoilers!).

O final chocante de Coração Marcado impressiona fãs da Netflix

Além de desvendar alguns dos maiores mistérios da série, o desfecho de Coração Marcado oferece aos fãs uma reviravolta chocante – que pode indicar a produção de uma 2ª temporada.

No episódio final de Coração Marcado, Camila forja a própria morte e foge do país.

A personagem já havia contado a Simón seu plano para adotar uma nova identidade e deixar o passado para trás.

Mas a situação se complica quando Sarmiento manda para Zacharias um vídeo de Camila viva – que além de comprovar a sobrevivência da personagem, também revela sua nova localização.

Fãs de Coração Marcado usaram as redes sociais para comentar o final chocante da 1ª temporada.

“Eu não acredito que Coração Marcado com uma reviravolta dessas!”, comentou um fã americano na redes social.

Para grande parte dos fãs, a série erra em terminar com uma reviravolta tão grande. Afinal de contas, sua 2ª temporada ainda não está confirmada.

“Acho que terminar a série dessa forma não é uma boa decisão”, afirma outro espectador no Twitter.

As opiniões dos fãs de Coração Marcado estão divididas. Alguns espectadores adoraram o final imprevisível, e outros, detestaram a reviravolta da conclusão.

Mas existe um consenso: ninguém imaginava que Coração Marcado terminaria dessa forma.

“Eles realmente me pegaram! Definitivamente, a última cena foi uma grande surpresa”, comentou outro fã.

Será que Coração Marcado terá uma 2ª temporada? Até o momento, a Netflix não deu sinal verde para a produção de novos episódios da série colombiana.

Mas isso não significa que Coração Marcado foi cancelada. A plataforma costuma demorar alguns meses para revelar o destino de suas produções originais. Por isso, fãs podem esperar por grandes novidades até o segundo semestre de 2022.

Alguns fãs, entretanto, não querem que Coração Marcado tenha uma 2ª temporada na Netflix.

“Acho que eles devem deixar tudo como está. Por que eles retornariam à história, senão para oferecer uma conclusão para a trama da máfia?”, opinou outro espectador.

Coração Marcado está disponível na Netflix.