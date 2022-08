Fãs da Netflix estão fazendo o mesmo comentário sobre Respire!

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, Respire! está fazendo o maior sucesso na plataforma. De tirar o fôlego, o thriller de sobrevivência já aparece em destaque no Top 10 de vários países, incluindo os Estados Unidos e o Brasil. Nas redes sociais, os assinantes da plataforma estão dizendo a mesma coisa sobre a minissérie.

“Uma jovem sobrevive à queda de um avião no meio da selva canadense. Para se manter viva, ela precisa aprender a lidar com a natureza e com seus próprios demônios”, afirma a sinopse oficial de Respire!.

Continua depois da publicidade

Respire! é ancorada por uma poderosa performance de Melissa Barrera (Pânico). O elenco da série conta também com Jeff Wilbusch (Oslo) e Austin Stowell (A Ilha da Fantasia).

Explicamos abaixo o que os fãs da Netflix estão dizendo sobre Respire! nas redes sociais; veja.

Fãs querem ver mais sobrevivência em Respire!

No centro da trama de Respire!, está a jornada de sobrevivência da protagonista Liv, interpretada por Melissa Barrera.

Em meio à imensidão selvagem do Canadá, a personagem é obrigada a enfrentar as intempéries da natureza e fazer de tudo para voltar para a casa em segurança.

Porém, de acordo com os assinantes da Netflix, o foco principal de Respire! deveria ser a aventura de Liv, ao invés dos traumas da protagonista.

“Acho que Respire! é uma boa série. Mas para mim, é mais uma história sobre traumas de infância do que uma trama de aventura e sobrevivência”, afirmou uma espectadora.

Esse parece ser o consenso entre os fãs de Respire: a série passa tempo demais abordando o estado mental de Liv.

“As pessoas devem entender isso. Respire! é uma história medíocre de sobrevivência na natureza, mas há nela análises interessantes sobre o impacto dos traumas de infância na saúde mental. É uma história que merece respeito”, analisou outro fã.

O fato de Respire! focar no trauma de Liv não é exatamente um problema. No entanto, alguns espectadores se frustraram com o tom da produção.

“Muita gente ficará com raiva da Netflix por causa de Respire!. A série é o oposto exato de uma história eletrizante de sobrevivência na natureza”, avaliou outra espectadora.

Para os fãs de Respire!, quem não gostou da série, provavelmente não entendeu o teor de sua premissa.

“Todo mundo que está detestando Respire!, na Netflix, enxerga a série como uma história de sobrevivência. Mas na verdade, ela é sobre traumas de infância”, concluiu outra fã.

O thriller de sobrevivência Respire! já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.