Fãs de A Casa do Dragão estão enojados com cena do 9º episódio

Prestes a lançar seu capítulo final, a 1ª temporada de A Casa do Dragão se tornou um verdadeiro fenômeno no HBO Max. Em “The Green Council”, o penúltimo capítulo, a série traz grandes reviravoltas para a sucessão do Rei Viserys. O episódio também conta com uma cena bizarra, que deixou muitos espectadores morrendo de nojo.

“Antes do inverno, o fogo reinava. Viaje 200 anos no passado para descobrir o universo e a verdade sobre esta família. A loucura dos Targaryen mudou o destino de Westeros para sempre? É hora de descobrir”, afirma a sinopse oficial de A Casa do Dragão no HBO Max.

O elenco de A Casa do Dragão conta com Matt Smith (Daemon), Emma D’Arcy (Rhaenyra), Paddy Considine (Viserys), Olivia Cooke (Alicent), Eve Best (Rhaenys), Steve Toussaint (Corlys) e Fabien Frankel (Criston).

Revelamos abaixo por que uma cena do 9º episódio de A Casa do Dragão deixou alguns espectadores enjoados; confira.

Para fãs de A Casa do Dragão, cena nojenta de Alicent prova a hipocrisia da Rainha

Em A Casa do Dragão, Larys Strong é um dos personagens mais sinistros. Após orquestrar a morte da própria família, ele assume uma grande influência na corte da Rainha Alicent.

Larys começa a trabalhar como Mestre dos Sussurros para os Verdes – o “time” formado pela Casa Hightower, os filhos da Rainha Alicent e outros integrantes do Conselho Real.

Para contar a Alicent tudo que acontece na Fortaleza Vermelha (e em Porto Real), Larys não exige ouro, terras ou poder.

Na verdade, o relacionamento entre Alicent e o lacaio é bem mais íntimo do que parece. No 9º episódio de A Casa do Dragão, a Rainha exibe os pés em troca de informações importantes.

Larys (também conhecido como Pé Torto), cultiva um grande fetiche por pés. Afinal de contas, enquanto Alicent dá seu showzinho, o Lorde Confessor se masturba.

Nas redes sociais, a cena deu o que falar. Para muita gente, ela supera alguns dos momentos mais chocantes da série no quesito bizarrice.

“Não acredito que o Larys matou a família inteira por um pack de pezinho. Por que essa cena foi necessária? Que cara nojento”, comentou um espectador nas redes sociais.

Para muita gente, a sequência também mostra a hipocrisia da Rainha Alicent. Afinal de contas, a personagem defende a fé e os “bons costumes” – mas sob 4 paredes, usa a sensualidade para conseguir o que deseja.

“Vocês estão realmente dizendo que a Alicent alimenta o fetiche do Lord Larys? E ainda deixa ele se masturbar na sua frente? Ela não era uma mulher de Deus?”, afirmou outro fã.

Os episódios de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente (todos os domingos) pelo HBO Max. O capítulo final vai ao ar neste domingo, 23 de outubro.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.