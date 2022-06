Fãs de Big Bang Theory encontram erro na relação de Sheldon com gatos

Conhecido por suas enormes excentricidades, Sheldon Cooper não demorou a se tornar um dos personagens mais icônicos da TV. O protagonista de The Big Bang Theory foi interpretado por Jim Parsons nas 12 temporadas da série. Recentemente, alguns fãs da sitcom encontraram alguns furos na relação do personagem com os gatos.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O elenco da sitcom – formado por Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg e Kunal Nayyar – também se tornou o mais bem pago da TV, principalmente se comparado ao de outras séries de comédia.

Explicamos abaixo porque a relação de Sheldon Cooper com os gatos representa um dos maiores furos no roteiro de The Big Bang Theory; veja.

Sheldon gosta ou não de gatos em The Big Bang Theory?

Em “The Fuzzy Boots Corollary”, o terceiro episódio da 1ª temporada de The Big Bang Theory, Leonard é rejeitado por Penny.

Para curar a tristeza, o personagem de Johnny Galecki arranja um gatinho. Sheldon, por sua vez, não demora a protestar contra a presença do felino.

“Eu sei o que você está pensando, e eu já levei sua asma em consideração”, comenta Leonard.

Em temporadas subsequentes, por outro lado, a relação de Sheldon com os animais de estimação parece mudar completamente.

Após um período de grande conflito, Amy e Sheldon se separam. O protagonista de The Big Bang Theory não sabe lidar com seus sentimentos, e por isso, compra vários gatos.

Inicialmente, Sheldon compra 5 gatos – que com o tempo, se tornam um verdadeiro bando.

A compra dos gatos é, claramente, um reflexo da tristeza de Sheldon. Afinal, o personagem utiliza os animais de estimação para suprir a ausência de Amy.

Sendo assim, a mudança levanta um debate interessante. Os roteiristas de The Big Bang Theory se esqueceram do fato de Sheldon não gostar de gatos? Ou teria o personagem mentido na 1ª temporada?

De acordo com a análise de alguns fãs, Sheldon estava realmente mentindo. Afinal, durante as primeiras temporadas, o personagem costumava falsificar pequenos detalhes para controlar os amigos, particularmente Leonard.

Nas primeiras temporadas de The Big Bang Theory, por exemplo, Sheldon mente sobre sua carteira de motorista para continuar tendo Leonard como seu motorista particular.

The Big Bang Theory está disponível no catálogo brasileiro do HBO Max.

