Fãs de Chainsaw Man estão surpresos com ESSE personagem

Chainsaw Man é o novo anime que vem sendo muito comentado. Mesmo antes de estrear, a obra já aproveitava grande popularidade em razão do mangá e uma campanha de marketing muito bem sucedida acerca da adaptação televisiva. Com a estreia do anime, um personagem surpreendeu os fãs.

Chainsaw Man já vem cortando a competição há anos com seu mangá, que é publicado regularmente na Shōnen Jump+ desde 2020, depois de começar a vida como uma publicação semanal na Weekly Shōnen Jump em 2018.

A série se concentra em Denji, o titular Chainsaw Man, que ficou lutando com a dívida de seus pais com a yakuza.

Em desespero e por um golpe de sorte, ele conhece Pochita (Shiori Izawa), o Diabo da Serra Elétrica, no cemitério onde estão enterrados. Oferecendo seu braço para a criatura morder e tirar sangue para salvar sua vida, ele faz um acordo com Pochita para se manter vivo.

Quando a yakuza alcança e mata Denji, Pochita poupa sua vida com um acordo. Eles se fundem em um único ser sempre que desejam, graças ao seu acordo, e Denji pode se transformar no Chainsaw Man puxando uma corda escondida em seu peito, que lhe dá acesso ao coração do diabo.

Isso permite que Pochita transforme as mãos e o rosto de Denji em gigantescas serras elétricas – um feito que logo atrai grande aclamação para ele em seu trabalho como caçador de demônios.

Mas Denji ainda tenta viver a vida de um estudante normal do ensino médio.

Agora, os fãs têm uma maneira totalmente nova de aproveitar a história. Curiosamente, os fãs que se deliciaram com esta versão da história de Denji ficaram surpresos com a voz escolhida para Pochita.

Voz de Pochita surpreende os fãs

Os fãs da propriedade aparentemente esperavam que a voz de Pochita fosse muito mais grave. Afinal, ele é uma representação do diabo na terra, embora se assemelhe a um adorável cachorro laranja com uma motosserra no lugar do nariz.

Comentários no subreddit Chainsaw Man definitivamente têm visões mistas sobre a dublagem do personagem.

“Sempre imaginei pochita [sic] com uma voz estranhamente profunda”, disse u/ya_old_unclejohn_ , juntando -se a vários fãs que sentem que o anime está um passo abaixo da qualidade do mangá.

Concordou u/Azraeleon, “Realmente feliz com a voz que eles escolheram, mas eu me lembro de ler a cena da lixeira pela primeira vez e ouvir uma voz na minha cabeça mais perto de Junichi Suwabe (Archer de Fate Stay Night) do que Nanachi de Made in Abyss”.

Aparentemente, alguns fãs buscavam uma voz que contrastasse com a aparência de Pochita. Mas, como em muitos animes, as aparências muitas vezes enganam.

No entanto, outros espectadores acharam a voz adequada para o personagem. Seus tons inocentes e mais parecidos com sinos podem combinar com sua aparência exterior, mas também adicionam um brilho de carinho e doçura ao seu relacionamento com Denji.

Chainsaw Man é exibido pelo Crunchyroll.

