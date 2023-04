Fãs de Chicago Fire estão cansados com a forma como a série tem os enganado

Fãs de Chicago Fire sabem muito bem que a série é adepta de grandes reviravoltas no final de suas temporadas. Volta e meia, a produção coloca os bombeiros de Chicago em perigo apenas para revelar, nos episódios seguintes, que tudo está bem – o que tem frustrado muitos espectadores.

“Integrantes do Corpo de Bombeiros de Chicago se culpam pela morte de um companheiro. Apesar das tensões nas horas difíceis, deixam as diferenças de lado para salvar vidas”, afirma a sinopse oficial de Chicago Fire.

O elenco principal de Chicago Fire é formado por atores como Jesse Spencer (House), Taylor Kinney (Chicago Med), Monica Raymund (The Good Wife), Lauren German (Lucifer) e Charlie Barnett (Boneca Russa).

Mostramos abaixo por que os fãs de Chicago Fire estão cansados das reviravoltas da série; confira! (via Looper)

Para fãs de Chicago Fire, reviravoltas já são clichês

No final de cada temporada (ou no último episódio que é exibido antes dos hiatos), a série Chicago Fire tem o costume de colocar os personagens mais importantes em perigo – deixando os fãs muito preocupados até o lançamento das continuações.

Segundo os relatos de muitos fãs nas redes sociais, esse tipo de reviravolta, com o passar do tempo, se tornou “exaustiva” e “clichê”.

“Ok, eu realmente preciso entender isso: qual é o problema dessas séries sobre bombeiros com essas reviravoltas malucas?”, comentou um fã no Twitter.

Na postagem, muitos espectadores concordaram com a perspectiva: as reviravoltas de Chicago Fire já deram tudo que tinham que dar.

“Essas reviravoltas, para falar a verdade, são entediantes”, respondeu outro fã na rede social.

A reclamação dos fãs de Chicago Fire faz sentido. Afinal de contas, a inclusão de grandes reviravoltas no final de cada temporada é um recurso narrativo “fácil”.

Nas primeiras temporadas, os fãs até gostavam das reviravoltas, já que os personagens eram realmente colocados em perigo. Porém, com o passar do tempo, os espectadores entenderam que esse perigo não é real: serve apenas para manter a atenção do público até o lançamento dos episódios subsequentes.

Por exemplo: a 9ª temporada de Chicago Fire terminou com Severide, o personagem de Taylor Kinney, preso com outros sobreviventes em um resgate aquático.

“A última cena da temporada mostra os atendentes da ambulância na parte de cima do píer, olhando para a superfície sem qualquer movimento. Mas no episódio seguinte, todos escapam ilesos. Não havia perigo nenhum, e isso me irritou muito”, comentou um espectador no Reddit.

Alguns espectadores, inclusive, dizem que as reviravoltas clichês de Chicago Fire estão entre os maiores problemas da série.

“Eles passam por situações de vida ou morte, mas em seguida, agem como se nada tivesse acontecido”, disse outra fã.

No Brasil, Chicago Fire é exibida pela Universal TV e está disponível no Globoplay.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.