Fãs de Chicago Fire estão cansados do ódio que personagem recebe

Considerada uma das séries procedurais mais populares da atualidade, Chicago Fire se destaca por sua grande quantidade de personagens recorrentes e coadjuvantes. Stella Kidd, uma dessas personagens, tem sido alvo de ódio dos fãs nas redes sociais! E para parte dos espectadores, essa reação é completamente injusta.

“Integrantes do Corpo de Bombeiros de Chicago se culpam pela morte de um companheiro. Apesar das tensões nas horas difíceis, deixam as diferenças de lado para salvar vidas”, afirma a sinopse oficial de Chicago Fire.

O elenco principal de Chicago Fire é formado por atores como Jesse Spencer (House), Taylor Kinney (Chicago Med), Monica Raymund (The Good Wife), Lauren German (Lucifer) e Charlie Barnett (Boneca Russa).

Mostramos abaixo porque os fãs de Chicago Fire criticam Stella, e porque essas críticas são injustas; confira! (via Looper)

Stella não merece o ódio dos fãs de Chicago Fire

Na trama de Chicago Fire, a atriz Miranda Rae Mayo interpreta a bombeira Stella Kidd. Recentemente, Taylor Kinney, o intérprete de Severide, anunciou um “hiato indefinido” de seu personagem na produção.

Ou seja: Taylor Kinney deixará o elenco de Chicago Fire, sem data específica para voltar. Enquanto isso, a personagem de Miranda Rae Mayo – e a própria atriz, até certo ponto – vem recebendo uma quantidade injusta de vibrações negativas dos fãs.

No passado, Stella Kidd já era apontada como uma personagem “desagradável”. Com a saída de Taylor Kinney, alguns fãs usaram o Reddit para defender o elenco de Chicago Fire e os personagens da série.

“Como o Taylor Kinney deixará a série, o ódio pela Miranda será multiplicado. As pessoas tentarão achar uma maneira de culpa-la por isso”, comentou um fã na rede social.

Embora não tenha qualquer relação com a despedida de Taylor Kinney, a intérprete de Stella é criticada pela saída de Severide.

“Acho que as pessoas confundem a atriz com sua personagem. Não tenho qualquer problema com a atriz. Mas não gosto da sua personagem. Não entendo por que alguém a odiaria. As pessoas podem ser terríveis, às vezes”, afirmou outro espectador.

Para muitos fãs, a atriz Miranda Rae Mayo tem sido injustamente culpada pelo desenvolvimento de sua personagem em Chicago Fire.

“É a personagem que está ficando pior, e não a atriz. É uma vergonha os fãs não conseguirem diferenciar entre os personagens e seus intérpretes”, concluiu outro espectador.

Em um papo com uma revista americana, a intérprete de Stella Kidd também falou sobre a pressão dos fãs de Chicago Fire.

“Há muita pressão, e sou incentivada a ser ‘perfeita’”, comentou a atriz.

No Brasil, Chicago Fire é exibida pela Universal TV e está disponível no Globoplay.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.