Fãs de Chicago Med não escondem ódio por Kai

Junto com Grey’s Anatomy, Chicago Med é um dos dramas médicos mais populares da atualidade. A série é muito conhecida por seus personagens recorrentes – alguns deles não demoram a conquistar os fãs, e outros, garantem a imediata antipatia do público. Kai, o personagem de Devin Kawaoka, está nesse segundo grupo.

“A equipe de médicos, enfermeiros e funcionários do Gaffney Chicago Medical Center enfrenta desafios diários enquanto faz o que é necessário para tratar seus pacientes”, afirma a sinopse oficial de Chicago Med.

Chicago Med, como o nome já indica, é parte da franquia procedural Chicago. Além do drama médico, o multiverso de Dick Wolf conta com as séries Chicago Fire e Chicago P.D.

Mostramos abaixo por que os fãs de Chicago Med odeiam tanto Kai; confira! (via Looper)

Antipatia dos fãs por Kai faz sentido em Chicago Med

Os fãs de Chicago Med sabem que novos personagens, na maioria das vezes, levam um bom tempo para cair nas graças do público.

Kai Tanaka-Reed, o personagem de Devin Kawaoka, é um bom exemplo. Recém-introduzido na série, o médico já é alvo de críticas nas redes sociais.

Kai estreou na 8ª temporada de Chicago Med, e não demorou a demonstrar seu ego frágil e sua grande arrogância. Quando um paciente, vítima de tiro, chega ao hospital, ele superestima suas próprias habilidades e atrapalha a cirurgia, se envolvendo bem mais do que deveria.

Como resultado da ineptitude de Kai, o paciente quase morre. Felizmente, graças à rápida ação do Dr. Marcel, ele sobrevive.

Depois, quando o paciente agradece Marcela pela operação, Kai se sente desrespeitado e chega até mesmo a abrir uma reclamação no departamento de Recursos Humanos do hospital.

Como era de se esperar, essas problemáticas atitudes do médico não caíram bem com os fãs de Chicago Med, que já detonam Kai nas redes sociais.

“Não consigo nem descrever como eu odeio esse cara! Ele age como se fosse o dono do hospital, mas é só um residente!”, comentou um fã no Reddit.

Em uma thread da rede social, os espectadores de Chicago Med reconheceram que o Dr. Crockett também é um pouco arrogante, mas que nada justifica a maneira que o médico foi tratado por Kai.

“Sim, o Crockett pode ser um pouco arrogante, mas a maneira como o Kai o tratou foi nojenta e revoltante”, afirmou outro espectador.

De acordo com outros fãs, a personalidade de Kai também é bastante “irritante”, e por isso, o personagem tem tudo para se tornar um dos mais odiados da série.

“Será que fui errado por odiá-lo desde a primeira vez que ele apareceu na série? E, pior ainda: ele comprovou minha primeira impressão”, disse outro fã sobre Kai.

No Brasil, você pode conferir os episódios de Chicago Med no Globoplay e Prime Video.

