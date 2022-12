Fãs de Chicago P.D. estão aclamando performance assustadora de ator

Considerada uma das séries procedurais mais bem sucedidas de todos os tempos, Chicago P.D. exibe, atualmente, sua 10ª temporada. Nos episódios mais recentes, os fãs se depararam com uma excelente e assustadora performance de um ator convidado – que tem tudo para marcar época na trama policial.

Lançada originalmente em 2014, Chicago PD é uma das séries procedurais de Dick Wolf. A produção surgiu como um spin-off de Chicago Fire, e atualmente, já conta com mais de 180 episódios.

“Chicago PD é um drama policial fascinante sobre os agentes do Distrito 21 do Departamento de Polícia de Chicago, que colocam tudo em risco para servir e proteger sua comunidade”, afirma a sinopse oficial da série.

Revelamos abaixo por que os fãs de Chicago P.D. estão enchendo de elogios a performance assustadora de um ator da série; confira.

Vilão de Chicago P.D. assusta e impressiona os fãs da série

Desde sua estreia em 2014, Chicago P.D. apresentou ao público alguns dos vilões mais sinistros da TV americana.

Quem não se lembra de personagens como Brian Kelton (John C. McGinley) ou Denny Woods (Mykelti Williamson)?

Interpretado por Jefferson White, Sean O’Neal é o mais novo vilão de Chicago P.D. Nas redes sociais, as atitudes do personagem já dão o que falar.

O personagem é descrito pela showrunner Gwen Sigan como “a pessoa mais imperdoável que poderíamos criar”.

Nas redes sociais, os fãs de Chicago Fire discutem o comportamento perturbador de Sean e celebram a performance de Jefferson White como o personagem.

Durante toda a 10ª temporada de Chicago P.D., Jefferson White interpreta o pedófilo e traficante de pessoas Sean O’Neal.

Os crimes do personagem são investigados pela detetive Hailey Upton Halstead, vivida por Tracy Spiridakos.

Em um papo com o site TVLine, a showrunner Gwen Sigan afirma que, o desejo de Hailey de pôr fim aos crimes do vilão é “quase uma obsessão”.

No Twitter, Reddit e outras redes sociais, a performance de Jefferson White recebe muitos elogios.

“O ator que interpreta o Sean O’Neal é bom demais, tanto que me faz questionar seu caráter na vida real. Me desculpem!”, comentou um fã no Twitter.

Esse é o consenso da maioria dos comentários: para muitos fãs de Chicago PD, a atuação de Jefferson White é “boa demais para ser mentira”.

“Esse ator que interpreta o Sean está fazendo um ótimo trabalho. Como ele consegue ser tão assustador?”, perguntou outro fã.

As cenas de Sean com a detetive Hailey também foram muito elogiadas pelos fãs de Chicago P.D..

“Aquela cena no escritório da Hailey foi sensacional. Ele é hipnotizante! Que ator maravilhoso. E sim: ele é realmente assustador”, comentou outro espectador.

Além de interpretar Sean O’Neal em Chicago P.D., Jefferson White é conhecido por atuar em séries como Yellowstone e The Good Fight.

No Brasil, Chicago P.D. está disponível no Globoplay.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.