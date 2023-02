Fãs de Chicago P.D. estão chorando com homenagem na 10ª temporada

Chicago P.D., assim como outras séries da franquia One Chicago, não é estranha a despedidas. Portanto, quando uma homenagem a um personagem morto ocorreu na 10ª temporada, os fãs foram deixados em lágrimas.

Alvin Olinsky (Elias Koteas) foi um dos personagens fixos de Chicago P.D. nas primeiras temporadas e um velho amigo do sargento e comandante Hank Voight (Jason Beghe).

Os dois eram amigos íntimos e camaradas, que acreditavam em prender os bandidos, não importava o custo.

Alvin Olinsky, contudo, acabou morrendo. Então, quando Chicago P.D. trouxe um tributo inesperado a Olinsky, os fãs se viram lutando contra as lágrimas.

Homenagem a Olinsky pega fãs de Chicago P.D. de surpresa

O 13º episódio da 10ª temporada começa com Hank Voight (Jason Beghe) saindo de seu carro em um cemitério e conversando com o zelador Jimmy (Jim Johnson) antes de caminhar para o destino pretendido: o túmulo de Alvin Olinsky (Elias Koteas).

Ele olha para a lápide antes de remover um frasco do bolso e derramar um pouco de licor no túmulo. “Al”, diz Voight enquanto toma um gole.

“Chicago P.D. puxou minhas cordas do coração ao fazer com que Voight visitasse o túmulo de Alvin Olinsky”, escreveu @RobertD555 no Twitter. “Eu não esperava isso”.

Em um subreddit de Chicago P.D., o usuário u/pikachu-atlanta teve uma reação semelhante, escrevendo: “Voight visitando o túmulo de Olinsky me fez chorar de novo”.

Chicago P.D. está disponível no Prime Video.

