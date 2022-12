Fãs de Chicago P.D. querem que um personagem morra logo na série

Séries policiais sempre trazem o risco de morte de personagens e Chicago P.D. não é exceção. No entanto, há um personagem em específico que os fãs querem que morra.

Os personagens do universo sombrio do programa são duros e cheios de princípios, muitas vezes se envolvendo em atividades eticamente duvidosas para atingir seus objetivos.

Na verdade, eles às vezes se sentem forçados a fazê-lo, especialmente quando as injustiças sistêmicas provam ser um mal maior do que qualquer uma de suas próprias ações questionáveis. Talvez seja essa complexidade que mantém as avaliações do programa tão fortes .

Dito isso, mesmo no amplo elenco de Chicago P.D., existem personagens que não se dão bem com o público.

O Looper fez uma pesquisa questionando aos fãs quais personagens eles gostariam que morressem. Os resultados foram surpreendentes.

Fãs querem que Kevin Atwater seja morto

Uma pesquisa do Looper com 601 participantes dos EUA revelou que 23,46% dos fãs de Chicago P.D. querem que Kevin Atwater (LaRoyce Hawkins) seja eliminado do programa.

Claro, como o único personagem principal negro neste show por muitos anos, Atwater teve um grande fardo para carregar. Frequentemente encarregado de enfrentar os problemas do racismo na delegacia, Atwater frequentemente se vê enfrentando conflitos internos que nenhum de seus colegas de trabalho consegue entender completamente.

Dito isso, o trabalho também o transformou em um homem que alguns não chamariam de simpático.

Atwater não “ganhou” por uma grande margem, no entanto. Logo atrás dele na enquete estava Kim Burgess (Marina Squerciati), com 22,46% dos fãs pedindo que ela fosse, removida do show. Esse número pode surpreender muitos, considerando que Burgess é uma das personagens de maior destaque da série.

Mas o próximo “vencedor” da enquete pode surpreender ainda mais os telespectadores. Com 21,96% dos fãs pedindo sua saída, Hank Voight conquistou o terceiro lugar.

