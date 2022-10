Fãs de Chicago PD estão furiosos com saída bizarra de personagem da série

Contém spoilers

O episódio final do ator Jesse Lee Soffer em Chicago P.D. foi ao ar, e os fãs da série estão dizendo adeus para Jay Halstead. Após a saída do ator ser anunciada em agosto, o público já começou a expressar sua decepção nas redes sociais.

Isso só piorou após o episódio 2 da 10ª temporada, quando Jay pareceu um personagem bem diferente do que foi construído desde a estreia da série em 2014.

Continua depois da publicidade

Hailey (Tracy Spiridakos) e Jay pareciam totalmente fora de sincronia durante o episódio, algo que você não esperaria de recém-casados. Já parecia que a série estava se preparando para a inevitável separação dos dois, que agora chegou às telas.

Desde o início do episódio 3, Jay parece totalmente outro personagem. Fazendo promessas, entrando em locais sem mandado, mentindo constantemente para Hailey e andando na sombra de Voight (Jason Begue).

Não fica evidente os motivos do personagem estar agindo desta forma, e a imagem iniciada no episódio 2 só vai piorando. Jay mata um suspeito após entrar sem um mandado em um armazém. Isso por já custaria sua carreira, mas Voight e Hailey imediatamente planejam acobertar a situação, mas Jay não aceita participar.

E para coroar o episódio, Jay se demite da unidade, por sentir culpa, e se junta ao exército para lutar contra cartéis na Bolívia, tudo isso sem nem ao menos conversar com Hailey antes de se decidir, que fica completamente devastada. O jeito que a história do personagem termina completamente bizarra, e os fãs ficaram furiosos no Twitter.

Os fãs ficaram furiosos

Foi impressionante como 8 anos de desenvolvimento de personagem foram jogados fora em um piscar de olhos. Após dizer adeus para Voight no aeroporto, Jay vai para a Bolívia sem nem se despedir dos seus outros colegas.

“NÃO É ASSIM QUE TERMINA”, disse uma fã no Twitter após o fim do episódio, outro fã adicionou: “A saída de Jay da série foi terrível… eu esperava muito mais drama”. Realmente, mesmo com Hailey demonstrando um pouco de tristeza, foi um episódio muito frio para a saída de um personagem tão importante para a série.

Outra fã comentou: “Jay esqueceu que é casado e não se importou em conversar com sua mulher antes de tomar uma decisão tão drástica”. Outro usuário comentou que: “Isso não faz nenhum sentido. Jay NUNCA sairia assim. Vocês destruíram 10 anos de crescimento em 3 episódios. Por que fazer isso? Foi tão apressado e mal escrito”.

Não foram revelados os motivos da saída de Soffer do elenco de Chicago P.D., mas seu episódio final deixou claro que não foi uma história que teve tempo para ser escrita.

Muitos outros fãs da série escolheram ignorar o sentimento ruim e apenas agradecer a dedicação e a performance de Soffer a Chicago P.D.. Outros até esperam que ele apareça novamente para se reunir com Hailey. A alguns até cogitam a possibilidade de um spin-off com Jay na Bolívia, o que seria extremamente improvável.

Chicago P.D. está disponível no Prime Video.

Sobre o autor Gabriel Soldeira