Fãs de Crepúsculo estão divididos em relação à nova série

Recentemente, foi revelado que a saga Crepúsculo ganhará um reboot na TV. Até o momento, pouco se sabe sobre o projeto, que é desenvolvido pela Lionsgate Television. Seja como for, a produção já causa grande polêmica entre os fãs de Crepúsculo nas redes sociais. As opiniões do público, ao que tudo indica, estão extremamente divididas.

Vale lembrar que, ao todo, a Saga Crepúsculo contou com 5 filmes: Crepúsculo (2008), Lua Nova (2009), Eclipse (2010), Amanhecer: Parte 1 (2011) e Amanhecer: Parte 2 (2012).

Embora tenha dividido a opinião da crítica especializada – e de parte do público – a Saga Crepúsculo se tornou um enorme sucesso financeiro. Juntos, os filmes faturaram cerca de 3,3 bilhões de dólares.

Com a produção do reboot, a intenção da Lionsgate é capitalizar novamente com a franquia. Porém, para fazer isso, o estúdio terá que reconquistar os fãs de Crepúsculo. Veja abaixo o que eles têm a dizer sobre o assunto! (via ScreenRant)

Reboot de Crepúsculo divide a opinião dos fãs da saga

Como citamos anteriormente, a produção de um reboot televisivo da saga Crepúsculo tem dividido as opiniões dos fãs da franquia nas redes sociais.

Alguns espectadores encaram o projeto como uma ótima ideia. Outros, dizem que esse reboot é uma “péssima decisão” da Lionsgate.

“Por que eles vão transformar Crepúsculo em uma série de TV? Esse é o pior dia da minha vida!”, comentou um fã no Twitter após o anúncio do reboot.

Por outro lado, muitos fãs dizem que, mesmo se o reboot televiso for péssimo, a audiência do projeto está garantida.

“Vou assistir à série de Crepúsculo mesmo sabendo tudo que acontece e entendendo que vai ser ruim. Afinal, é Crepúsculo, e essa saga está gravada nos meus genes”, diz outro fã no Twitter.

Entre os fãs que estão entusiasmados com o reboot de Crepúsculo, muitas postagens no Twitter dão ideias à equipe da produção.

“Acho que um reboot de Crepúsculo pode ser legal se focar mais na mitologia dos vampiros e na história de origem dos personagens, o que deixou a desejar nos filmes”, recomendou outro espectador na rede social.

Alguns fãs dizem também que, sem Kristen Stewart e Robert Pattinson como Edward e Bella, o reboot de Crepúsculo está fadado ao fracasso.

“Um reboot sem eles é insanidade!”, comentou outro fã no Twitter, em uma postagem com a foto de Stewart e Pattinson.

Por fim, outros fãs de Crepúsculo parecem ter matado a charada sobre o reboot: a produção é desenvolvida apenas para gerar lucros para a Lionsgate.

“Todos esses reboots são muito engraçados! Eles servem só para tirar dinheiro das pessoas nostálgicas que querem assistir novamente a história original. Não são voltados para uma nova geração, já que as chances do público moderno curtir Crepúsculo mais uma vez são, no mínimo, improváveis”, conclui o fã.

Ainda não temos informações sobre a data de estreia do reboot de Crepúsculo.

