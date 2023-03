Fãs de Demolidor celebram início das filmagens no Disney+

Fãs de Demolidor tiveram de esperar pacientemente para Matt Murdock ser salvo pelo Disney+ após o cancelamento da série da Netflix. Agora, as filmagens da série estão para começar.

Dado que o cronograma de produção diz que a série começará a ser filmada na segunda-feira, 6 de março, os fãs da série começaram a celebrar a ocasião importante.

“Amanhã é um grande dia, Demolidor começa a ser filmado”, comemorou um fã.

“Demolidor começa a filmar nesta semana!”, disse outra fã.

“Aaaahh!! Isso realmente está acontecendo?! Demolidor está de volta e as filmagens começam nos próximos dias? Estou me beliscando. Quase difícil de acreditar”, disse outra fã.

“Filmagens de Demolidor começam amanhã. Vamos ver como vai se sair”, disse outra fã.

O retorno do Homem sem Medo

Intitulada de Daredevil: Born Again, o reboot do Demolidor contará com 18 episódios e vai fazer parte da Fase 5 da Marvel, que começa com o filme Homem-Formiga 3. Por enquanto, não há detalhes sobre a trama.

Charlie Cox vai retornar como Matt Murdock, o Demolidor, enquanto Vincent D’Onofrio será o Rei do Crime, seu principal adversário.

A nova série do Demolidor terá os roteiristas Jill Blankenship e Grainne Godfree, ambos da série Arrow.

Blankenship trabalhou na série Naomi, enquanto Godfree já escreveu episódios de outras séries do Arrowverso, como The Flash e Legends of Tomorrow.

Daredevil: Born Again estreia em 2024 no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.